Las reservas del Banco Central perdieron otros u$s 880 millones por la dolarización pre electoral

Las reservas del Banco Central (BCRA) perdieron u$s 883 millones hoy, según el dato preliminar que publica a diario la entidad, y cerraron en u$s 45.258 millones. Es el nivel más bajo para las arcas de la entidad que conduce Guido Sandleris desde junio de 2017, más de dos años atrás. Las ventas de la autoridad monetaria para abastecer la demanda por billetetes llegaron a casi u$s 550 millones y explicaron parte de esa caída. El resto, según operadores del mercado, se explica por salidas de depósitos en moneda extranjera.

La caída diaria en las tenencias del BCRA es la más importante desde el 3 de septiembre, en los primeros días de vigencia de los controles de cambio impuestos ese mes, cuando perdieron u$s 995 millones en un día según datos oficiales.

En esos momentos arrreciaba la salida de depósitos en dólares del sector privado, que se encajan en el BCRA y forman parte de las reservas, como resultado de la incertidumbre generada por las flamantes trabas para comprar dólares.

Los datos oficiales, actualizados hasta el lunes pasado, muestran que el 3 de septiembre salieron u$s 772 milllones, mientras que en el primer día hábil del cepo habían salido u$s 991 millones.

Ese ritmo de sangría de depósitos se estaba tranquilizando. El lunes pasado, por ejemplo, la caída continuaba, pero la baja diaria era de apenas u$s 86 millones.

Según operadores bancarios, los retiros de depósitos repuntaron ayer y hoy. No hay datos oficiales todavía. Apenas se puede entrever que esto es así al mirar las operaciones de dólares MEP que los bancos operan en el mercado mayorista, y que mostraba ayer un repunte. Esta operatoria anticipa los pedidos de dólares físicos que los bancos sacan del BCRA para atender compras de billetes y retiros de depósitos en las sucursales.

Con todo, más de la mitad de la caída de las reservas en el día se puede explicar por las ventas del BCRA, estimadas por Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en alrededor de u$s 550 millones (u$s 346 millones a través de subastas, en torno a u$s 200 millones más a través de ventas directas en el mercado).

Las reservas pierden u$s 21.051 millones desde su nivel previo a las primarias de agosto pasado y se reducen un 41% respecto de su pico histórico, el 9 de abril último, cuando alcanzaron los u$s 77.481 millones tras un desembolso del paquete de ayuda del FMI.