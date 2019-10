El duro cruce entre Zuckerberg y una legisladora demócrata por la desinformación en Facebook

Nuevamente Facebook quedó en el ojo de la tormenta al comparecer su CEO, Mark Zuckerberg, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE.UU., donde se desató un acalorado debate con la legisladora demócrata Alexandria Ocasio Cortez.

La parlamentaria fustigó a Zuckerberg por la "desinformación" que propicia su plataforma.

“Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir la desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde puedo llevar esto en el próximo año”, le preguntó la representante de Nueva York.

Zuckerberg intentó eludir una respuesta al hablar sobre la importancia de su red social para la democracia, pero Ocasio Cortez lo acorraló al obligarlo pronunciarse sobre "la falta de verificación".

Ocasio Cortez: "¿Ves un problema potencial aquí con una falta total de verificación de hechos en anuncios políticos?"

Zuckerberg: "Bueno, congresista, creo que mentir es malo, y creo que si publicara un anuncio que tuviera una mentira, sería malo. Eso es diferente de ser … en nuestra posición, lo correcto para evitar que sus electores o personas en una elección vean que ha mentido".

Ocasio Cortez: "¿Así que eliminará o no las mentiras? Es un simple sí o no. No estoy hablando de propaganda. Estoy hablando de efectiva desinformación"

Zuckerberg: "Solo creo que en una democracia las personas deberían poder ver por sí mismas lo que dicen los políticos, y creo que las personas deberían decidir qué candidatos son creíbles y qué candidatos tienen el tipo de carácter que quieren ver en sus funcionarios electos . Y no creo que esas determinaciones provengan de compañías tecnológicas".