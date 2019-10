Duhalde: "Vamos a una situación tremenda después de las elecciones"

Lleva varios meses sin hacer declaraciones públicas, pero sigue con especial atención la campaña política de la Argentina, que este domingo irá a elecciones para elegir a un nuevo presidente. Así y todo, aunque para entonces ya estará de vuelta en el país, Eduardo Duhalde anticipa que no irá a votar en estos comicios: "No lo he hecho en las últimas elecciones, tengo la libertad de hacerlo porque no estoy obligado", dice en diálogo telefónico con El Cronista desde Turquía.

El ex mandatario participó en Estambul del TRT World Forum 2019, bajo el lema Crisis de Globalización: Riesgos y Oportunidades y regresará el próximo sábado al país.

En una entrevista exclusiva con este diario, anticipa una situación "compleja" para la Argentina a partir del 10 de diciembre, elogia la "capacidad" política del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, pero aclara que con el peronismo solo "no alcanza".

"La Argentina no sale a flote si los dirigentes siguen haciendo los papelones que han hecho en las últimas décadas. Y los papelones son no ponerse de acuerdo", sostiene, al tiempo que pide armar una "gran coalición" para enfrentar la crisis.

Duhalde cuenta también por qué Mauricio Macri lo "sorprendió" después de las PASO, y habla de Cristina Kirchner y de Roberto Lavagna. El ex presidente fue uno de los principales impulsores de la candidatura del ex ministro de Economía.

¿Qué expectativa tiene para las elecciones de este domingo?

- La verdad que me sumo a la opinión mayoritaria, sin tener ningún dato fehaciente, pero la diferencia ha sido muy grande (a favor del Frente de Todos) y es muy difícil dar vuelta la elección, es lo que me parece. La situación es muy comprometida y vamos a una situación tremenda después de las elecciones.

¿A qué se refiere, concretamente?

- Imagino que si la dirigencia no vota las leyes de tranparencia, si no votan eso, la gente se cansa y ya no le cree a nadie. Esas leyes están durmiendo desde hace 35 años y siguen hablando y la gente ya no va a creer en nadie. Hay que votar las leyes de transparencia, ése es el punto de partida. Yo siempre estoy mirando para adelante, tenemos que mirar para adelante, de lo que pasó se hará cargo la Justicia, los historiadores, y en todo caso los periodistas. Nosotros, dediquémonos a sacar el país adelante.

¿Cómo lo ve hoy a Alberto Fernández? En un primer momento, cuando Cristina lo designa candidato, usted criticó esa nominación. ¿Sigue pensando igual?

- Tengo gran aprecio por Alberto. Yo dije que me parecía un error porque no era conocido, pero me tapó la boca porque se movió muy bien, muy bien. Es un hombre muy hábil, de una capacidad indudable, y ahora afronta una situación que va a poner a prueba lo más difícil que tiene un presidente cuando llega, que es la toma de decisión. Lo creo capacitado para la toma de decisiones pero él solo no puede, y con el justicialismo que lo acompaña tampoco alcanza.

¿Qué cree que debería hacer, entonces?

-No sé si lo puede hacer, pero tiene que intentarlo, lo que han hecho los países europeos para salir de crisis peores que esta: se dejaron de pelear, no se pelearon más y eran países que tenían historias de centurias de guerra, sin embargo, se pusieron de acuerdo porque vieron que la solución no llegaba si no lograban olvidarse de las izquierdas y las derechas y ponerse de acuerdo… Sobre todo, Inglaterra, Alemania, han logrado ponerse de acuerdo en no pelearse por un tiempo. La Argentina no sale a flote si los dirigentes siguen haciendo los papelones que han hecho en las últimas décadas. Los papelones son no ponerse de acuerdo. A mí me tocó con Alfonsín crear las únicas dos grandes coaliciones desde que se recuperó la democracia. Hay que alejarse de las matemáticas del egoísmo y hay que tener poder, si no tenés poder no podés hacerlo.

¿Qué rol cree que va a cumplir Cristina si el FdT se impone el domingo?

-Si pretende cumplir un papel alejado de lo que es su cargo, no podemos salir. Si a estas dificultades tremendas que tiene la Argentina le agregamos peleas internas, no se puede salir. Recemos.

Usted habló varias veces con ella este año, cuando lo llamó por su problema de salud. ¿Qué percepción tiene? ¿Cree que se va a limitar a cumplir con su rol institucional o intentará tener injerencia en las decisiones que le corresponden al Presidente?

- La percepción que tengo, a ver, yo no hablo mal de ella, yo critico políticas. Jamás hablé mal de un Presidente, yo critico políticas. Y yo creo que tiene un problema que los varones no entienden: si una mujer tiene enferma grave a la hija como la tiene (por Florencia Kichner, quien cumple desde marzo un tratamiento médico en Cuba) no puede pasar por su cabeza otra cosa que eso. Lo demás lo hace, pero a desgano. Yo viví lo que pasó con las mujeres cuando despúes del 76 secuestraban a los hijos, las únicas que venían eran las mujeres, y no ni dos ni tres. había 19 mujeres que no dejaban de venir, yo hacía contención no podía hacer otra cosa. Las mujeres son la paz, los hombres son las guerra. En las cárceles el 90% son varones, en las adicciones el 76% son varones. Las mujeres son la paz y cuando tienen un hijo enfermo no pueden pensar más que en eso.

A pesar de eso, Cristina es una mujer eminentemente política, siempre priorizó la política…

- Cristina tiene un carácter muy frío, lo sabemos todos, pero tiene una hija enferma. La verdad es que no me imagino otra cosa. Además, si pretende cumplir un rol para el que no fue elegida, se terminó la historia. Si a la situación tremenda que vive la Argentina, no solo nacional sino regional, todavía le agregamos problemas internos…

Si se repite el resultado de las PASO y Fernández es electo, ¿en qué lugar imagina al presidente Macri después del 10 de diciembre?

- Macri me ha sorprendido después de las elecciones PASO, en definitiva, reaccionó bien e inicia una campaña muy bien lograda también, como formato de campaña ha sido excelente. Y va ganando confianza, no era buen orador, pero está todo el día hablando y aprende… Pero el problema de Argentina no pasa por lo que dicen los políticos que hablan bien o que hablan mal, si hacen buenas campañas o malas campañas, los políticos tienen que dejar de mirar para atrás. El problema del momento es que no se dan cuenta que estamos en un fin de época, que no hay que mirar para atrás, en vez de pensar en los abuelos pensemos en los nietos y los hijos de nuestros nietos. No nos damos cuenta ahora la situación tremenda de los chicos: en los EE.UU. cada seis horas muere un joven por sobredosis, el suicidio juvenil sigue aumentando, y además el otro suicidio que es más demorado, la droga, cada vez hay más droga en el mundo, y es una situación tremenda para los jóvenes.

¿Macri puede convertirse en el jefe de la oposición, como aparentemente pretende, o lo ve directamente fuera de la política si pierde el domingo?

- No me puedo imaginar, porque tampoco imaginaba que iba a reaccionar como reaccionó después de las PASO. Tiene un capital, no sé si los otros partidos lo van a seguir respaldando, no se sabe. El radicalismo es el segundo partido del país, históricamente, yo siempre digo, semillas radicales hay en todos los pueblos del país, faltan los germinadores. El último gran germinador fue Don Raúl Alfonsín.

¿Y Lavagna? Usted apostó fuerte por su candidatura pero no prendió. Ahora el peronismo lo quiere de ministro...

- Sí, todos lo quieren. Yo creo que era el mejor candidato, pero no alcanza con la capacidad indudable que tiene para manejar la economía, también se necesita una capacidad de armado político para la que él no estaba preparado. Alberto, en cambio, se movió como pez en el agua.

¿Por qué supone que vamos a un escenario tan difícil en 2020? ¿Imagina que podemos caer en una híper, se refiere al tema complejo de la deuda...?

- Me refiero a todo, yo consulto con economistas de todos los colores, me reúno una vez cada diez días con los economistas más importantes de la Argentina y ni ellos piensan igual… La situación es muy compleja, mucho más, a mi criterio, que cuando asumí la responsabilidad en 2002. Por varias razones: la primera es que no está Alfonsín, la gente no se da cuenta de la importancia decisiva que tiene armar una gran coalición. Ahora, hay que armarla... si no hay liderazgos conocidos, no es fácil, pero hay que proponérselo.

¿Se puede cerrar la grieta en la Argentina?

- Claro que se puede, pero no es fácil. Todos lo dicen pero una cosa es decir y otra cosa es hacer, es muy complejo porque cuando hay tanto odio en la sociedad argentina es un enorme problema que hay que tener en cuenta. No es fácil hacerlo rápido, pero el tiempo supera todo. No nos damos cuenta que tenemos que trabajar mancomunados. Con Don Raúl creamos un nuevo paradigma y lo llevamos a la práctica en Provincia y Nación. Perón arregla con Balbín y crea un nuevo paradigma: “el que gana gobierna y el que pierde acompaña”. Nosotros propusimos un nuevo paradigma con Don Raúl, "el que gana gobierna y el que pierde también". Gobernar todos juntos, es la única forma de facilitar la salida en tiempos de crisis.