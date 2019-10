El candidato a gobernador de Gómez Centurión pide que no lo voten y apoya a Macri

Gustavo Álvarez es uno de los cinco candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obtuvo el 1,8% de los votos con el Frente Nos en las primarias y quedó habilitado a competir en las generales de octubre.

Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al publicar un video en su cuenta de Facebook. Allí pide “no me votes, no votes al Frente Nos”, sino que insta a que apoyen a la fórmula Macri-Pichetto.

Álvarez nombra a integrantes del Frente de Todos y comenta por qué no hay que apoyarlos. Dice que de Cristina “ya sabemos lo que es. Lo bueno y lo malo, que es mucho”. Sobre Axel Kicillof sostiene que “es un candidato trucho, no se puede presentar en la provincia”. Y sobre Alberto Fernández sostiene que “es cómplice del tema de la efedrina”.

En esa línea sostiene que “no los podemos votar. Por eso renuncio a mis votos en el Frente Nos, vamos con la fórmula Macri Pichetto”. Además, pide que “salvemos a la patria del narcotráfico, de la revolución versera bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina”.

También pide que “no votes droga, no votes narcos”. Y, finalmente, pide que “no me votes a mí, no votes a Gómez Centurión. Voten libremente”.

En las elecciones para gobernador, Axel Kicillof alcanzó el 52% de los votos, contra el 34% de María Eugenia Vidal. Los otros que pasaron el corte fueron Eduardo Bucca, de Consenso Federal, y Christian Castillo, del FIT.