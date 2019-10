Futuros de dólar se disparan y anticipan mayor devaluación y nuevos controles cambiarios

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación supera el 33% producto de la suba del tipo de cambio implícito en los últimos días y de cara al resultado de las elecciones el próximo domingo. El mercado anticipa mayores controles cambiarios y una devaluación posterior a las elecciones del domingo.

En un contexto de ampliación de la brecha y suba del tipo de cambio, se observa que los contratos de dólar futuro muestren un desplazamiento al alza en las ultimas jornadas, acompañando la tendencia alcista del tipo de cambio oficial y del contado con liquidación. De alguna manera, el mercado espera que se vea una suba en el dólar oficial luego de las elecciones y por ello es que se notó un desplazamiento alcista en los distintos contratos de futuro.

El contrato de dólar futuro de Rofex a un mes subió en los últimos días más de un 4%, posicionándose en $ 62,50 y marcando el mayor distanciamiento desde la implementación de los controles cambiarios. Lo mismo ocurre con los contratos a diciembre, que también registraron una suba de 5,3% en lo que va de la semana y amplía su diferencial con el oficial.

De todos modos, en los vencimientos a 2020 es donde mayor tensión se notó en las últimas jornadas. El futuro de dólar a enero de 2020 subió un 13% en lo que va de la semana el spread se amplió fuertemente, por encima de los niveles normales registrados en momentos sin restricciones cambiarias y muy por encima de los niveles vistos desde la implementación del cepo. Este mismo comportamiento ocurre con la mayoría de los contratos vistos para los vencimientos en 2020.

Resulta lógico que se note cierto diferencial entre el dólar spot y el futuro, pero lo que llama la atención en las últimas jornadas es como dicho diferencial se amplio significativamente.

Las causas de la suba de los futuros de dólar

La explicación de la suba de los futuros de dólar pueden encontrarse en un deterioro en las condiciones económicas y financieras de Argentina, la pérdida de reservas y a la incertidumbre política. Todo esto, y con un mercado de capitales cerrado para el financiamiento, hace que se esperen mayores controles cambiarios hacia adelante y/o una devaluación del peso, implicando una suba del dólar oficial. Como los futuros de dólar se calculan en base al dólar oficial, el mercado podría estar anticipando un salto de este tipo de cambio de referencia luego de las elecciones.

Matias Roig, director de Portfolio Personal Inversiones destacó que el movimiento de los contratos de futuro de dólar responde a las expectativas de la gente en base a un posible resultado electoral y la falta de vendedores en el mercado mayorista.

“El movimiento del dólar en los últimos días responde a que el único vendedor es el BCRA . Por más que se esperan muchas más restricciones, en algún momento el tipo de cambio oficial va a tener que pegar un salto para acercarse al valor del dólar implícito que surge de los bonos y el cual está marcando nuevos máximos, haciendo que la brecha se siga ampliando”, explicó Roig.

La cercanía a las elecciones del domingo puso a los inversores en un estado de mayor cautela y en búsqueda de activos de seguridad, y naturalmente buscan al dólar como refugio.

Los analistas de Capital Markets Argentina (CMA) destacaron justamente que a cinco días de las elecciones presidenciales la preferencia por dólares se incrementó consecuencia de la incertidumbre en relación al resultado del próximo domingo.

“Si bien el Banco Central se mantuvo activo en el mercado cambiario, la demanda de dólares no cedió. Durante la semana pasada el promedio diario de caída de las reservas se incrementó un 60% hasta u$s 103 millones. La tendencia continuó esta semana, el BCRA vendió cerca de u$s 160 millones, sin poder frenar la tendencia alcista de los últimos días”

Si bien el stock actual de reservas se encuentra en u$s 46.885 millones, la realidad es que el margen de maniobra es cada vez menor, ya que las reservas netas disponibles están cercanas a los u$s 10.000 millones.

“Esta situación a su vez ha incrementado las expectativas de que en el muy corto plazo se tenga que elegir entre disminuir el uso de reservas para mantener el tipo de cambio y/o imponer controles de cambios más estrictos”, anticiparon desde CMA.

Con una visión similar, Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investment, resaltó que la causa de la suba de los contratos de futuros podría estar relacionada con la expectativa de algún desdoblamiento cambiario y con una posible transición complicada ante un eventual cambio de Gobierno, sumada a la perdida de reservas del BCRA.

“Creo que la suba de los contratos está relacionada a la desconfianza en lo que se espera que sea una transición de Gobierno difícil, con reservas del BCRA que ya hoy están drenando a un promedio de u$s 200 millones diarios desde septiembre. En ese caso, de todos modos, no está claro que vaya a haber un ajuste tan significativo del oficial o bien un mayor ajuste de los controles de cambios que se traduzcan en una mayor brecha. La Formación de Activos Externos (FAE) de septiembre fue u$s 3.000 millones y eso todavía es un número muy grande, asique de alguna manera eso tiene que corregirse: si no es por confianza tendrá que ser por alguna de las dos anteriores”, explicó Mattig.

Detrás de la suba de los futuros de dólar existen factores políticos que juegan detrás más allá del resultado electoral del próximo domingo.

Leonardo Chialva, director de Delphos Investment comentó que, si bien los futuros de dólar vienen subiendo, se nota muy poco volumen y con pocos contratos abiertos ya que los futuros de dólar se rigen en base al dólar oficial, existe detrás mensajes que el candidato de Frente de Todos lanza a Macri sobre un control de cambios mas restrictivo.

“Hay una especulación de que el incremento de la brecha en algún punto va a pegar sobre el oficial. Creo que se debería endurecer el cepo para que el dólar oficial no se mueva demasiado. Ahora bien, la pregunta es si logran contener al tipo de cambio oficial en niveles de $60 o $62. Entiendo que el mensaje que le está mandando Alberto Fernández a Mauricio Macri es de profundizar el cepo para que no suba el dólar ni que se pierda reservas”, señaló Chialva.

Conveniencia de comprar dólar futuro

Respecto de la conveniencia de posicionarse en contratos de futuro de dólar para especular con un salto del dólar oficial, Roig sostuvo que dicha estrategia se muestra como bastante especulativa.

“Es un instrumento muy especulativo, por lo cual aquellos clientes con mucho conocimiento de instrumentos financieros tratamos de recomendarles que busquen aquellos contratos con menor tasa, sobre todo aquellos con vencimientos post- diciembre”, agregó el director de PPI.

Finalmente, un operador de divisas de un banco local consideró que la compra de futuros de dólar tiene sentido en este contexto, aunque el factor de liquidez juega en contra al mismo.

“El mayor riesgo que se tiene actualmente es que la liquidez en dicho mercado caiga a niveles extremadamente bajos. Actualmente hay un solo vendedor en el mercado de dólar oficial y esto ha tenido impacto negativo en el mercado de futuros de dólar tanto en Rofex como en BYMA. Creo que tiene sentido comprar futuros de dólar de cara a las elecciones, aunque con vencimientos a diciembre y febrero ya que muestren niveles más razonables de dólar futuro y con tasas implícitas más atractivas. La pequeñez del mercado y la falta de volumen excluye a que las posiciones sean demasiado grandes”, explicó el experimentado operador.

Finalmente, Mattig destacó que desde el lado operativo y dado el elevado nivel de incertidumbre actual, la amplia gama de posibles resultados, es muy dificil detectar alguna oportunidad de posicionamiento, sobre todo en futuros donde el apalancamiento incrementa el riesgo.