Quién será el nuevo presidente de First Data, en reemplazo de Patricia Guarnes

Javier Cesari es el elegido para reemplazar a Patricia Guarnes al frente de First Data, uno de los líderes en el mercado de pagos, que procesa más de 3000 transacciones por segundo.

Guarnes deja así la compañía en la que se inició como CFO regional, hasta ascender a general manager de Argentina y Uruguay. Venía del Citi, donde fue CFO de Latam Sur, a cargo de Argentina, Uruguay y Paraguay, y luego como directora de Consumer Banking.

"Estoy con ganas de hacer asesoramiento y por ahí algún emprendimiento propio. La verdad es que fue muy positivo mi paso por First Data y estoy feliz con los resultados, por lo tanto decidí bajar uno o dos cambios por un tiempito", dijo al ser consultada por este diario.

Su reemplazante será Javier Cesari, quien tal vez no haya imaginado que llegaría hasta este puesto mientras cursaba la carrera de Abogacía en la Universidad de Morón.

Cesari, sin embargo, empezó a trabajar como analista de Carta Franca mientras cursaba sus estudios de grado. Y luego dio el salto al pasar como Account Manager de Mastercard, donde tenía a cargo las relaciones comerciales con las más importantes entidades con los que trabajaban, como Citibank, Banco Galicia, Tarjeta Naranja, GE Money y BBVA Banco Francés.

De ahí pasó a ser gerente de Desarrollo de Negocios de Argencard, antes de llegar a First Data en 2007 para ser director de Desarrollo de Negocios, a cargo de la representación comercial de la compañía en Sudamérica para el desarrollo de las distintas unidades de negocio, hasta que en 2016 fue ascendido a general manager de LAN Región, que incluye América Central, Caribe, y la Región Andina.

No es la única baja de peso para la firma en los últimos tiempos. Hace poco se había ido de First Data otra ex Citi, Maria Fernanda Gonzalez, quien era la directora de Desarrollo de Negocios y pasó a ser directora comercial de MAE.