El cepo impulsó aún más a la demanda minorista y disparó 70% las compras de dólares

La demanda de dólares no se detuvo en el primer mes del nuevo cepo cambiario. De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central (BCRA), las personas humanas, que son las únicas habilitadas a comprar billetes para atesoramiento, demandaron u$s 2578 millones por billetes, un 70% más que los u$s 1516 millones que habían comprado en agosto.

Pero así como incentivaron a la demanda minorista, la oferta voluntaria de billetes se desplomó el mes pasado. Las ventas de billetes de personas humanas totalizaron u$s 330 millones en el mes, lo que significó una caída de u$s 358 millones con respecto a septiembre de 2018.

La formación de activos externos o fuga de capitales pasó de u$s 5909 millones en agosto a u$s 3013 millones en septiembre. Esa disminución no se explicó por las compras de billetes, que se mantuvieron prácticamente estables, sino por las medidas que impuso el BCRA para dificultar las inversiones en el exterior.

Las trabas cambiarias, también, atrajeron más gente a los bancos y casas de cambio. La cantidad de individuos que compró billetes a través del mercado de cambios en septiembre llegó a 1.690.000 personas y representó un aumento de 30% con respecto al mes previo.

Por su parte, la cantidad de individuos que vendió billetes en el mercado de cambios totalizó 570.000, cifra que disminuyó un 20% con respecto al mes previo y un 7% en comparación con el mismo mes de 2018.

Desde el mes pasado, las personas físicas tienen un tope de u$s 10.000 mensuales para sus compras para atesoramiento. Cuando impuso el control de cambios, el BCRA había destacado que solo el 3% de los compradores operaban por encima de ese límite.

"Casi el 70% de los que compraron billetes lo hicieron por montos de hasta u$s 1000, en línea con lo observado en los periodos previos", subrayó el último informe del mercado cambiario.

En cuanto a los montos, en septiembre el 47% de las adquisiciones de billetes correspondió a montos inferiores a u$s 5000. Asimismo, el BCRA apuntó que las compras brutas promedio por cliente se ubicaron en u$s 1750.

Las ventas de moneda extranjera también se concentraron en las operaciones menores a u$s 5000 y representaron casi el 70% del total operado.

Si bien la cantidad de vendedores de moneda extranjera disminuyó, hubo una mayor concentración en los estratos de menores montos, con relación al mes previo. "La cantidad de personas que vendieron hasta u$s 1000 en el mes representaron el 89% del total. De esta manera, las ventas brutas per cápita totalizaron u$s 579", señaló el BCRA.