JP Morgan abandonó su licencia para operar en la Bolsa porteña

El banco estadounidense JP Morgan decidió entregar su licencia para operar en la Bolsa de Buenos Aires, aunque aclaró que la decisión no responde a la crisis financiera que vive el país.

"Eso se hizo hace un tiempo -se concretó a principios de octubre- y no tiene nada que ver con ninguna situación económica. Era una licencia que nos sobraba, que no la usabamos. No tiene nada que ver con la actividad del banco en Argentina", remarcó en diálogo con El Cronista una fuente de la entidad banco.

La noticia también fue confirmada también por voceros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que precisaron que el JP Morgan "pidió la baja" de su licencia y "no informó las causas de la decisión". La licencia había sido gestionada para operar en 2016.

Desde el banco remarcaron que mantendrán sus operaciones habituales en el país, las que que comprenden dos grandes áreas: una que incluye trading, banca de inversión y tesorería -servicios típicos de un banco de inversión- y un centro de servicios globales.

JP Morgan emplea más de 2 mil personas en Argentina

En total, la entidad tiene alrededor de 2400 personas activas trabajando en sus negocios de sede local.

El JP Morgan llegó a la Argentina en 1880, cuando jugó un papel relevante en el financiamiento de obras ferroviarias y de extracción de minerales. Su primera oficina en Buenos Aires abrió sus puertas en 1948.

Por la crisis financiera, los altos costos para operar y el poco volumen, muchas empresas extranjeras cotizantes en la Bolsa porteña optaron por retirarse en los últimos meses del mercado local.

Entre ellas figuraban Repsol, Telefónica, Tenaris, Santander y Petrobrás. La partida de estas firmas fue un golpe para los inversores locales, ya que estos papeles funcionaban como refugio de valor en medio de los vaivenes de la economía argentina.