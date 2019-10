Alberto repite búnker para el domingo y esta vez esperan a Cristina

Tal vez no sólo por cábala sino por cuestiones operativas, Alberto Fernández repetirá búnker este domingo. El Frente de Todos aguardará los primeros cómputos en el mismo lugar que donde celebró los números de las PASO. Además del presidenciable, también el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof se acercará al Complejo Cultural “C”, en Chacarita (Corrientes al 6200), cuyo director artísitico es Javer Grosman, uno de los responsables de la estética K.

Sin embargo, podría haber una novedad relevante al comparar las fotografías al final de cada noche: en el tercer piso donde el candidato tiene reservado su VIP, separado del resto de los invitados que se quedarán en el segundo, también se está preparando un lugar para alojar a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, según adelantaron desde la organización.

En la previa de las primarias, en cambio, en el albertismo ya sabían que la ex Presidenta se quedaría toda la jornada en Río Gallegos después de votar, por lo que no la aguardaban. La excusa oficial fue la falta de vuelos para el regreso. Por el contrario, como no viajó al sur, su hijo Máximo Kirchner fue uno de los oradores del festejo.

El búnker albertista cuando pasaron el video de CFK

La senadora igual estuvo presente de alguna manera, en forma de video diferido, lo que se notó. En aquella noche del 11 de agosto, Cristina Kirchner arremetió contra la demora en la difusión de los datos oficiales, rememorando el parejo conteo de las legislativas 2017, pero con la demora en su edición, sus palabras se terminaron estuchando en el búnker cuando la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri era abrumadora.

Ahora bien, la presencia de la ex mandataria podría deberse a dos razones: que no viajará a Santa Cruz a sufragar (como ya hizo hace dos años) o porque consiguió vuelo. Cerca de la ex mandataria no desmintieron ni confirmaron ninguna de ambas posibilidades.