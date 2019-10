Debate caliente: Alberto marcó los índices de la economía y Macri contraatacó con la corrupción

Mauricio Macri y Alberto Fernández, los dos candidatos más votados en las elecciones primarias elevaron el nivel de confrontación en el segundo debate presidencial, acusándose mutuamente de ser cómplices de la corrupción, a la vez que se lanzaron denuncias en base a los números en rojo de la economía de hoy y su proyección.

En el segundo bloque del coloquio, dedicado a discutir sobre el empleo, producción e infraestructura, el presidente y el candidato del Frente de Todos continuaron la polémica lanzada en la primera tanda, dedicada a la seguridad. El primero en traer a colación la corrupción fue el ex jefe de gabinete K.

"En esta Facultad de Derecho me eduqué y me educo. Aprendemos lo que es el Estado de Derecho, y sabemos que un presidente no debe involucrarse en la Justicia, ni firmar decretos que beneficien a sus hermanos", lanzó Fernández, quien devolvió de paso las críticas a sus gesticulaciones en el primer debate, celebrado el pasado domingo en Santa Fe.

"Esta semana algunos se dedicaron a discutir sobre mi índice, que solo marca errores. Ocupémonos de discutir otros índices, como el de pobreza y el de inflación", lanzó Alberto.

Fernández aseguró que "la tasa de desempleo es la más alta en 13 años, porque este Gobierno ha permitido que el desempleo ocurra" suponiendo que "los desempleados pueden convertirse en repartidores de pizza por aplicaciones". Y chicaneó: "El presidente uberizó la economía".

Macri retrucó advirtiendo que "entre 2011 y 2015 se estancó el empleo", y reconoció que ahora "hay gente preocupada por la pérdida de su trabajo", aunque aseguró que "eso no va a pasar porque la Argentina va a crecer en cuanto se disipe la incertidumbre electoral". Y propuso continuar con las mesas sectoriales y obras dedicadas a mejorar la infraestructura instalada.

Corrupción, un eje transversal

En un tono mucho más crítico, el presidente se apoyó en el ejemplo de Roberto Lavagna y su alejamiento del kirchnerismo por sus sospechas de corrupción para cargar contra su principal adversario. "El jefe de gabinete Fernández se fue sin denunciar nada; Lavagna lo vio a una cuadra de distancia y él dice que no vio nada estando en la oficina de al lado", fustigó.

Recargado, Macri también cargó: "Con el precio de una autopista kirchnerista, nosotros hicimos dos, y hemos hecho una revolución en trenes, aviones y aeropuertos; extendimos la fibra óptica e iluminamos más de mil pueblos".

A su tiempo, Fernández alertó que "en tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por días, y la capacidad instalada está en el 60%". Como propuesta, sugirió "poner en marcha a las pymes dejando de pagar tarifas dolarizadas que solo ayudan a los amigos del presidente". Y fue más allá.

"Usted dice que yo no vi la corrupción de la obra pública. Presidente, ¿usted no vio la corrupción en su gobierno, y en su familia? Ahora resulta que cuando su padre murió nos contó que él fue responsable. A mí no me venga a correr". Alberto Fernández no esquivó las críticas, pero por poco pierde la compostura.

Compungido por la mención de su padre, Macri reparó: "Es muy feo citar a alguien que no está en este mundo y no se puede defender. Usted Fernández dice que hubo un 'descuido ético' de Néstor y Cristina Kirchner, pero usted no vio nada. ¡Es imposible de creer!"

De vuelta a las propuestas, el primer mandatario dijo que su administración logró "una vuelta a la energía después de la peor gestión de la historia", y alabó la potenciación de Vaca Muerta, las energías renovables y la reducción del 40% de los cortes eléctricos. "Hemos vuelto a exportar gas a Chile y vamos rumbo a ser grandes exportadores, generando miles de puestos de trabajos. Espero que no suceda", avisó.

Fernández, por lo tanto, respondió a una pregunta directa de José Luis Espert acerca de si él participó de una "asociación ilícita" y si acaso fue "cómplice". Molesto, contraatacó: "Nunca un juez me llamó para dar explicaciones; no es la suerte del Presidente, al que le esperan más de 100 causas. Yo puedo darle clases de decencia, Espert. No me corra por ese lado". Ya en el tercer bloque, habló de "prevenir la corrupción y prevenir la llegada de empresarios al poder que luego se aprovechan de su puesto".

Macri eludió las críticas a su familia, y se mostró más efusivo en su ataque al Frente de Todos.

Propuestas para reactivar la economía

Poco elocuente ante el micrófono pero preciso en sus definiciones, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, prometió "un plan de empleo para crear dos millones de puestos de trabajo en cuatro años". Luego dijo que, de ser presidente, reducirá para la pymes los costos de contratación, las ayudará a reconstituir capital de trabajo y poner programas de formación para los jóvenes y los Ni-Ni (ni estudian ni trabajan). Y aseguró: "La Argentina puede crecer 4% por año y duplicar el ingreso de los argentinos en una generación".

Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda - Unidad, recordó que el desempleo en la era Macri podría llegar a dos millones, y para combatirlo propuso "disminuir la carga laboral y repartir las horas de trabajo entre los que trabajan y los que no", e insistió en su idea de una "banca estatal única para evitar que se fuguen los recursos".

Gómez Centurión, del Frente NOS, sugirió una reforma laboral e "incorporar un millón de empleados al mercado laboral con empleo joven, con pasantías e incentivos a los productores".

José Luis Espert (Unite) abundó en sus líneas económicas liberales. Atacó las leyes laborales y cargó contra los sindicalistas, a quienes llamó "corruptos, delincuentes, partícipes necesarios de asesinatos". Habló de "derribar el edificio legal de la normativa laboral, eliminando la indemnización por despido y dando un subsidio por desempleo más generoso en el tiempo".

"Hay que descentralizar las negociaciones colectivas, y en términos de impuestos al trabajo, debemos eliminar contribuciones patronales y aportes personales que gravan al trabajador. Hay que terminar esta idea que el único sindicato que tenga personería sea el más representativo", blandió en el debate.