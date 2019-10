El acuerdo para el Brexit de Boris Johnson debe someterse a votación

Theresa May estaba equivocada: un mal acuerdo es mucho mejor que una salida de la UE sin acuerdo. Por lo tanto, la gente sensata debería preferir el nuevo acuerdo de Boris Johnson a la locura de no acordar nada. Pese a todo, lo correcto es dar a los ciudadanos la opción que no tuvieron en 2016: elegir entre alternativas definidas. Es perfectamente democrático. También es inteligente: los ciudadanos deben dar su consentimiento a lo que será un desenlace que conlleva un costo muy alto.

Johnson sostiene que el Parlamento debería ratificar de inmediato el nuevo acuerdo para que el país pueda abordar otras prioridades, como el costo de vida, la salud, la delincuencia y el medio ambiente. Eso es una tontería. Todas esos temas y muchos más -la educación, la vivienda, la infraestructura, la defensa, el bienestar y casi todos los aspectos fiscales- siempre han sido controlados por el Reino Unido. Fue sólo su incompetencia lo que impidió que los sucesivos gobiernos británicos los abordaran eficazmente mientras el país estaba dentro la UE.

Salvo con respecto a la inmigración, la salida del bloque dará a Reino Unido la ilusión, no la realidad, de tener un mayor control. Su capacidad para transformar sus oportunidades en el comercio, aspecto en el que la pertenencia a la UE sí es importante, terminará siendo insignificante. Reino Unido por sí solo es pequeño ya que únicamente genera el 3% de la producción mundial. Únicamente formando parte de la UE tiene la influencia necesaria para lograr acuerdos internacionales importantes.

Y lo que es mucho peor, salir del bloque bajo las condiciones de Johnson hará que el país sea mucho más pobre de lo que sería de otro modo. También los futuros gobiernos tendrán menos recursos para cumplir con las políticas que prometan. De hecho, eso ya está sucediendo. El último Presupuesto Verde del Instituto de Estudios Fiscales y Citi señala que "el PBI es entre 2,5% y 3% inferior a lo que pensamos que hubiera sido sin el Brexit". Es muy probable que eso sea una pérdida permanente. Supondría una disminución también constante de los ingresos fiscales de algo más del 1% del PBI.

Con este acuerdo, que implica un Brexit muy duro, las cosas empeorarán. Un análisis realizado por el think-tank The UK in a Changing Europe señala que si se mantienen iguales otros factores, con el acuerdo de Johnson el PBI per cápita a largo plazo podría ser 5,8% y 7% inferior que si el Reino Unido siguiera en la UE. Esto es peor que la pérdida del 5,5% estimada con el acuerdo de May, aunque mejor que la del 8,7% bajo las "condiciones de la OMC".

Estas estimaciones son muy inciertas. Pero se basan en modelos económicos estándar y no en supuestos dudosos sobre las condiciones macroeconómicas a corto plazo. Los elementos que las componen son los efectos directos sobre el comercio (una pérdida de 2,3 a 2,7 puntos porcentuales del PBI) y un efecto inducido sobre la productividad. Su magnitud también depende de la dureza de los controles sobre la inmigración.

El impacto implícito sobre la prosperidad futura es dramático. Una hipótesis moderadamente optimista, dada la terrible evolución de la productividad en el Reino Unido, es que el PBI per cápita aumentará 1% por año. Si es así, el Brexit duro de Johnson podría en una década reducir el incremento total en entre 50% y 70%.

A nivel fiscal, el Reino Unido se beneficiaría porque no tendría que seguir aportando al bloque. Pero las consecuencias del menor crecimiento del PBI compensarían con creces esta ganancia. Según el análisis, la situación fiscal a largo plazo empeoraría entre 0,7% y 0,9% del PBI sin hacer un ajuste en función de la productividad, y entre 1,9% y 2,2% del PBI haciendo ese ajuste. De ser así, esto limitaría notablemente la capacidad del gobierno de cumplir sus promesas en temas prioritarios para Johnson.

Por supuesto, eso no es todo. Además también están los nefastos costos políticos, sobre la probabilidad mucho mayor de que el Reino Unido se divida y la dolorosa separación de nuestros vecinos y socios más cercanos.

Sí, este acuerdo es mucho mejor que ningún acuerdo, pero es un acuerdo terrible que dista mucho del "tener nuestra torta y comerla" que prometió Johnson en la campaña del referéndum. Es, simplemente, un monstruoso acto de autolesión nacional. No basta con dejar que un Parlamento exhausto lo apruebe.

A pesar de todos los riesgos evidentes, lo correcto sería preguntar a los ciudadanos si este acuerdo es lo que realmente quieren para su futuro y el de sus hijos y sus nietos. Ahora saben las opciones que tienen y cuáles serían las consecuencias para ellos y para su país. Si eligen este acuerdo con conocimiento de causa, que así sea.

