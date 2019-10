Reforma laboral y pacto social, ejes de un debate intenso entre sindicalistas y empresarios

Antes del mediodía en IDEA, en Mar del Plata, comenzó el inédito panel "Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas", con la presencia de Alejandra Darín, actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores; Javier Goñi, gerente general de Ledesma, Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina; Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional.

Gerardo Martínez fue tajante desde el comienzo de la exposición, que moderó Elizabeth Peger, editora de Política, Opinión e Internacionales de El Cronista. "Los argentinos no salimos del 'masomenismo', todo lo hacemos mas o menos", expresó, antes de sentar las bases del camino a tomar hacia un país futuro.

En ese aspecto, se lo notó en alerta y muy preocupado por la situación argentina. "Tenemos que ver cómo ubicamos a la Argentina en el lugar que buscamos", sostuvo, y fue bien puntual y duro en su diagnóstico. "Estamos cerca del abismo, con peligro de desmoronamiento", graficó Martínez.

"Tenemos un mundo raro, de mucha incertidumbre, las banderas que levantamos a nivel internacional son las del diálogo social institucionalizado. No alcanza con ser Gobierno, hay que tener gobernabilidad y gobernanza. La teoría de las 3 G", contó.

"Tiene que haber una participación activa, de iniciativa privada, con la participación del Estado, de establecer un Plan Maestro. Las políticas de Estado tienen que ser un garante, todos aquí representamos intereses. Me parece que esto es lo que tenemos lograr, que diferenciemos lo justo de lo injusto", sostuvo. Y finalizó citándose como ejemplo: "La construcción es una industria muy sensible, si el país anda bien, crecemos, si le va mal, somos los primeros en sufrir la crisis. En Argentina, con el nivel de tasa actual, no existe el sistema financiero".

Otro dirigente sindical de relieve que pasó por IDEA, y que es cercano al candidato a presidente Alberto Fernández, es Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, uno de los sindicatos que mejor paritaria anual cerró. Palazzo expuso durante su turno y se refirió específicamente a cómo la tecnología y el uso de las aplicaciones irrumpe en el mercado laboral.

"Hay que explicar que detrás de cada aplicación hay un trabajador y no un monotributista. En el caso del sistema financiero, planteamos la necesidad de regulación de esas plataformas digitales, donde hay operaciones de dinero sin ningún tipo de intervención del Banco Central", sostuvo Palazzo.

También dio detalles acerca de la necesidad de "corregir la asimetría en materia impositiva", por lo que pidió "discutir el tema tributario". Sostuvo que "es soberanamente injusto que empresas que están valuadas en u$s 28.000 millones paguen un 15% de Impuesto a las ganancias y un trabajador el 35%".

Fue a partir de ello que planteó como "necesario" discutir este pacto social y en él las normas de trabajo. Y añadió: "Con una reforma laboral planteada en términos de qué cede uno y otro, no vamos a llegar nunca a buen puerto".

En una clara muestra de apoyo hacia Alberto Fernández, reflexionó, sobre la convocatoria al tan mentado pacto social para 2020. "Bienvenido sea que uno de los candidatos este convocando a ese pacto social con anterioridad. Pero un pacto social no debe ser sólo el congelamiento de los precios, sino que debe determinar qué sector va a liderar, qué se hace con el ahorro argentino, si se sigue jugando con las Leliq", detalló.

Finalmente, fue crítico con el Coloquio. "Permítanme una sana crítica a las autoridades del Coloquio. Hay que incluir dentro del pacto social la cuestión de género. Vi la comisión y el staff de IDEA, y de 70 cargos hay solamente 7 mujeres".