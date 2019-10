Llega Argentina Game Show, el evento de videojuegos más importante del país

Más de 40.000 aficionados al gaming y los deportes electrónicos se darán cita este fin de semana en el Centro Costa Salguero durante la quinta edición del Argentina Game Show, el festival de gaming y tecnología más importante del país.

Por quinto año consecutivo, se verán stands cargados de productos vinculados con la temática, un escenario principal lleno de contenido y música, actividades interactivas pensadas para todo tipo de público, food trucks, etc

A diferencia de sus ediciones anteriores, ésta se corona como "Deluxe Edition" o Edición de Lujo, ya que suma un nuevo pabellón, haciendo de la feria algo aún más grande con seis pabellones.

Entre los diversos eventos que se van a desarrollar, sobresale la definición de La Liga Pro Trust Gaming de Counter Strike: Global Offensive, Edición Clausura. Las semifinales se disputarán este viernes y la gran final el sábado, con premios por $ 250.000. Otro de los juegos shooter, Call of Duty Black Ops 4, también estará presente, con los cuatro mejores equipos de La Liga Pro de Temporada de Juegos combatiendo por $ 50.000.

En tanto que Fortnite, el videojuego más popular de la desarrolladora Epic Games, que acaba de lanzar su segundo capítulo, estará presente con su primer stand oficial en la feria. Ofrecerá distintas actividades, incluyendo la posibilidad de mostrar las habilidades de los fanáticos en sus bailes, puntería y una selfie con el personaje favorito.

Algunos de sus principales auspiciantes, además de una gran cantidad de marcas y compañías de tecnología, son Coca Cola, Flow, Personal y BGH.

En este sentido, Daniel Rosenfeld, director de BGH Consumer y experto en la temática, explicó lo siguiente: "Argentina ya es el tercer mercado hispanoparlante más grande y está en constante crecimiento: actualmente se calcula que hay 19 millones de jugadores en el país y la actividad económica asociada viene creciendo de los u$s 405 millones en 2016 a los u$s 495 millones proyectados para este año".

Latinoamérica crece en las ventas de consolas, registrándose un 9% de incremento anual en ganancias en este segmento. También se destaca el del mobile, que tuvo un aumento interanual de 56%. Y de cara a los próximos años, se estima un crecimiento regional en materia gaming del 11%, hacia 2022. En Argentina hay una industria y hay nuevas carreras, desde el desarrollo, la tecnología, programación, robótica, empleos que al actualizarse el mercado ya están listos para lo que viene de cara al futuro.

Otra de las características es que la disciplina está consiguiendo romper las barreras de género ya que cada vez son más las mujeres que lo juegan. Así lo demuestra el caso de España: según datos de Gametrack el público femenino, en crecimiento, ya alcanza el 41%.

A nivel global, el fenómeno de los juegos alcanza escalas sorprendentes. Un ejemplo revelador del impacto de esta actividad es lo acontecido en el último campeonato mundial de Fortnite, llevado a cabo nada menos que en la ciudad de Nueva York, y en el que se repartieron u$s 30 millones en premios entre los participantes, cuyo vencedor embolsó u$s 3 millones, y un adolescente argentino que quedó quinto se llevó u$s 600 mil.