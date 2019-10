Economía y política Jueves 17 de Octubre de 2019

Lavagna, en IDEA: chistes sobre el debate y críticas al Gobierno y a Kicillof

El ex ministro de Economía pasó por el 55° coloquio de IDEA y bromeó sobre su performance en el encuentro de Santa Fe. Además, ratificó que si no es electo como Presidente, no aceptará ningún otro cargo.