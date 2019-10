Melconian: "Controlar a los que quieren dólares y pagar la deuda sin tocar las reservas, no existe"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian sostuvo que “controlar a los que quieren dólares y pagar la deuda sin tocar las reservas, no existe", al hacer referencia a los cuestionamientos que hace la oposición sobre el drenaje que está sufriendo el Banco Central.

"Si querés que venda dólares y no pierda reservas tenés que traer dos Copperfield, no uno. No existe eso", ironizó Melconian.

"He decidido no darle bola a las cuestiones de la política durante la campaña. Me tapo los oídos", contó. Y añadió: "Esta historia de controlar a los que quieren dólares, controlar los depósitos y pagar lo que quedó de la deuda reperfilada sin tocar las reservas, no existe. No lo cree ni el que lo pide", aseguró el economista en diálogo con La Nación +.

Según opinó, el foco ahora debe estar en definir y construir cuál es la política económica del país. Sin embargo, criticó: "No he visto ninguna campaña política en la que seriamente se esté pensando en un programa económico". Y consideró que todos los gobiernos "arrancan improvisando", y dijo: "No hay un programa económico serio en la historia argentina que, desde el día cero, haya sido de rigurosa implementación".

Por otra parte, indicó que si bien nunca habló con el Presidente sobre la transición del gobierno porque él "está jugando a ganar", entiende que se trata de una persona colaborativa, pero "con límites".

En esa línea, Melconian sostuvo que “Mauricio Macri: va a querer ser la antítesis (de Cristina Kirchner) y volver a la normalidad de entregar la banda presidencial". Tras decir esto, pidió: "No lo matemos antes de tiempo", y añadió que entiende que se trata de una persona colaborativa, pero "con límites".

El economista hizo una comparación entre el contexto electoral y el fútbol. "El 28 de octubre o algún día posterior vos tenés que decir: 'Al arco va Fulano y de 4 juega Mengano'", comenzó. Y señaló: "Ahí ya no es cómo los paraste en la cancha y qué se pudo espiar en la práctica, sino que ahí ya tenés que formar el equipo de gobierno, no de economía nada más, porque hay gente que está mirando más que lo económico".

Para él, un eventual ballottage afectaría en los mercados y modificaría el escenario económico. Entonces, siguiendo con esta comparación deportiva, opinó: "Forzar un ballottage es casi llevarte a los penales y ahí puede pasar cualquier cosa porque no sabés quién tiene el mejor arquero y los mejores pateadores".