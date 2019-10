Augusto Costa: "Tenemos un serio problema: la gobernadora Vidal llevó la deuda de la provincia a u$s 12.000 millones"

Más allá de un guiño al tema de Los Redondos, el libro del ex secretario de Comercio durante la gestión de Axel Kicillof, Augusto Costa, busca demostrar, ya desde su título, que todo "precio es político". Es que, para el creador de Precios Cuidados, también en los casos en los que el Estado se desentiende de los procesos de formación de precios, subyace una decisión política: "la de permitir que los más poderosos se aprovechen de los más vulnerables". "Cuando el Estado no se mete, está tomando una decisión política; y cuando se mete, otra", resume, y es en torno a esta disyuntiva que plantea el libro.

El ex secretario de Comercio Interior cuestionó con dureza la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, a la que tildó de "cómplice" de las políticas "unitarias" de la Casa Rosada; dio por hecho que ocupará un "lugar importante" en el eventual gabinete de Kicillof y aseguró que el hecho de que Cambiemos haya optado por un Estado que desregule, se retire y deje que los mercados actúen por su propia lógica, llevaron a una "mayor concentración de la economía y al empobrecimiento generalizado".

En el libro planteás que, en una economía moderna, por definición, los mercados están concentrados, o sea, que "hay alguien que tiene mucho más poder que el resto", ¿qué se hizo durante el kirchnerismo para combatirla?

La verdad, se hicieron muchas cosas, y otras no. Hay una sensación, al menos de mi parte, de que nos quedamos a mitad de camino en la posibilidad de que los mercados funcionen más competitivamente o que el poder de los sectores monopólicos o concentrados se vea más limitado. Somos muy críticos de nuestra gestión, porque se podría haber hecho mucho más. Se usaron las herramientas que estaban disponibles que, aunque parezca mentira, como cuento en el libro, son muy limitadas. Porque la posibilidad de intervenir en el proceso de formación de precios con las herramientas que tiene el Estado, que son la Ley de la Defensa de la Competencia, de Defensa al Consumidor, y de Lealtad Comercial, permiten corregir algunas cuestiones, pero no ir al problema de fondo de la concentración.

Mirá también AFIP redujo en un 20% los honorarios de sus abogados en los juicios Luego de un pedido que había elevado la CAME, el ente recaudador rebajó los honorarios que deben pagar los contribuyentes a los abogados al finalizar un juicio de ejecución fiscal.

¿Precios Cuidados no fue también una admisión de que la inflación era un problema?

Siempre reconocimos que la inflación fue un problema, por eso tomamos medidas. Eso es un hecho. Muchas veces se dice que nosotros negábamos la inflación. No, en todo caso lo que había, y es válido reconocerlo, era un cuestionamiento a las estadísticas públicas y una desconfianza general respecto a las estadísticas públicas.

A Cristina Kirchner se la criticó por renegar de las segundas marcas cuando dijo "Pindonga y cuchuflito"...

Para lograr la desconcetración hay que abrir la competencia y que haya más oferentes por eso es importante que marcas no tan conocidas puedan competir en igualdad de condiciones. Hay que tener políticas para que las pymes puedan acceder a las góndolas y una segunda marca en ese sentido no tiene connotación negativa. El problema es cuando uno quiere comprar una primera marca y te sacaron la plata del bolsillo y ya no podes acceder a ella.

¿Qué provincia van a encontrar si asumen en diciembre?

La situación es muy complicada con un déficit en las cuentas públicas que estimamos entre $ 50 y $ 80 mil millones a fin de año, que no sabemos cómo la gobernadora piensa cubrirlo. Y tenemos un serio problema con el endeudamiento público. Vidal llevó la deuda de la provincia de u$s 9 mil millones a u$s 12 mil millones. Tenemos un vencimiento de u$s 570 millones de dólares, además de una situación economía paralizada.

¿Conversan con Alberto Fernández por el eterno debate de la Coparticipación?

Hay un conflicto histórico. La provincia de Buenos Aires genera más recursos de los que recibe. Vidal firmó el pacto fiscal el año pasado y Macri no lo cumplió. El fondo del Conurbano no se actualizó por inflación, por lo que la provincia perdió. No es poner una provincia contra el resto pero veamos los números: una sola jurisdicción se benefició claramente, la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Macri tuvo una política unitaria y Vidal fue cómplice porque jamás reclamó ni se enfrentó al Presidente.

¿Por qué Macri y Pichetto apuntan contra Kicillof?

Hay una campaña orquestada por referentes del Gobierno de difamar y termina siendo un reconocimiento de que la elección ya está ganada. (En el debate) Macri terminó casi dándole el bastón de gobernador a Axel anticipando una supuesta política que iba a aplicar. Por otro lado, si se miran las estadísticas, no es que Vidal enfrentó a la mafias, algo que se instaló con una política de marketing. El próximo gobierno va a enfrentarse a estos problemas con seriedad.

¿Las obras también fueron marketing?

Las propias estadísticas ponen en duda la supuesta revolución de las obras. Vidal no hizo más que gobiernos anteriores y, además, se hizo un ajuste fenomenal a partir de 2017. Ahora hay parálisis de las obras. Hay mucho de mito.

¿Va a ser ministro?

Seguramente tenga un lugar importante en el gabinete de la provincia. Junto con muchos compañeros y compañeras que venimos trabajando con Axel hace años somos un equipo que vamos a tener responsabilidades y estamos muy ilusionados.