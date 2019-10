Presidente del Banco Central de Brasil: "Debemos reinventarnos con el dinero del sector privado"

El presidente del Banco Central de Brasil colocó su institución en el centro del extenso programa de reformas económicas del gobierno de Jair Bolsonaro, y prometió reducir las regulaciones para atraer a los inversores.

Roberto Campos Neto afirmó que el país quiere "democratizar" el sector financiero y abrir paso a más capital privado mientras Brasil se enfrenta a una desaceleración económica.

"Tenemos que reinventarnos con el dinero del sector privado", dijo Campos Neto a Financial Times en la primera entrevista que concede a un medio internacional desde que asumió el cargo en febrero.

Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil este año después de hacer campaña en base a una agenda de desregulaciones, las cuales según él impedirían que el país -que llegó a ser uno de los favoritos entre los inversores en mercados emergentes- caiga en el socialismo.

Sin embargo, su equipo económico recibe presiones para que la cartera muestre resultados. Si bien este año el país evitó la recesión por haber crecido en el segundo trimestre después de que la economía se contrajo en los tres primeros meses, el desempleo sigue siendo elevado, de casi 12%. Los economistas mencionan la tibia producción industrial, la debilidad de las inversiones, los estándares tecnológicos que atrasan y el deterioro de la infraestructura.

Desde que asumió, el mandatario dejó la economía mayormente en manos del ministro de Economía Paulo Guedes, y de Campos Neto, ambos graduados en Estados Unidos que se han embarcado en una ambiciosa agenda de desregulación y modificaciones al costoso régimen de seguridad social de Brasil.

Campos Neto señaló que Brasil está pasando por momentos difíciles, pero recalcó que el gasto público no es la respuesta. "Necesitamos cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto va a ser largo y no todo el mundo va a lograrlo. Pero no tenemos otra opción", afirmó el banquero central de 50 años.

"¿Qué vamos a hacer? ¿No cumplir con el techo [fiscal] y empezar a gastar dinero público de nuevo? Todos sabemos que eso no funciona", agregó.

La reacción del mercado a las promesas de rectitud fue variada. En los 12 meses hasta julio, la inversión extranjera directa en Brasil alcanzó casi los u$s 95.000 millones, frente a los u$s 67.000 millones del año anterior. Sin embargo, en los 12 meses hasta agosto, cayó a u$s 71.000 millones, según datos del Banco Central.

Para atraer inversiones hay que ser creíbles, algo que se logra con el correr del tiempo, comentó. "La credibilidad es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Por desgracia para nosotros, el crecimiento mundial no va bien y la gente está mostrando signos de aversión al riesgo", afirmó Campos Neto.

"Por lo tanto, aunque las tasas estén bajas, y eso debería llevar a la gente a invertir en los mercados emergentes, se observa que los flujos han sido muy erráticos. Porque hay tensiones comerciales, hay polarización política, hay Brexit".

Con la inflación controlada en menos de 3%, el Banco Central bajó su tasa de interés de referencia al mínimo histórico de 5,5% este año; y los economistas prevén más recortes.

Durante administraciones anteriores, el gasto público en Brasil se incrementó considerablemente, lo que sostuvo el crecimiento pero alimentó la preocupación de los inversores por la estabilidad fiscal del país. El Fondo Monetario Internacional pronosticó que la deuda pública bruta llegará al 90% del PBI este año.

Muchas de esas preocupaciones aparentemente se resuelven con el histórico paquete de reforma previsional, que parece que se convertirá en ley en las próximas semanas.

Con esta reforma en marcha, Campos Neto dijo que el Banco Central, que depende del Ministerio de Economía a cargo de Guedes, ahora quiere "democratizar" el sector financiero con la desregulación de todo, desde los mercados de capitales hasta el capital privado y el sector inmobiliario.

En cuanto a los mercados de capitales, el presidente del Banco Central contó que quiere garantizar que "las pequeñas empresas puedan captar capital a través de acciones y bonos", y también reducir la burocracia en materia de divisas, adquisiciones y creación de start-ups.

En cuanto al sector de los bienes raíces, señaló que Brasil debe eliminar un impuesto que grava la constitución de fondos inmobiliarios.

"Solíamos decir que Brasil se pasaba todo el tiempo buscando soluciones públicas a problemas privados. Bueno, eso no funcionó. Ahora estamos tratando de encontrar soluciones privadas a los problemas públicos", afirmó Campos Neto, un ex ejecutivo de Santander.

"Estamos eliminando la burocracia que traen aparejada la apertura de cuentas [bancarias], el financiamiento a las empresas, las nuevas plataformas financieras. Nosotros cambiamos las regulaciones. . . para poder darle al capital extranjero el mismo tratamiento que al capital local."

Las empresas hace mucho tiempo que se quejan de la carga burocrática de Brasil, y la legislación tributaria es un notorio ejemplo.

Una empresa brasileña mediana debe dedicarle casi 2000 horas a la preparación y pago de impuestos, según datos del Banco Mundial -lejos la mayor cantidad de horas del mundo-. En cambio, una compañía estadounidense hace la misma tarea en 175 horas y un grupo británico, en 105 horas.

"No queremos decirle a la gente qué hacer. Queremos decirle a la gente que el gobierno va a achicarse lo máximo posible y que queremos incentivar la competencia", agregó.

A los inversores extranjeros históricamente les ha preocupado la tendencia de los presidentes brasileños a intervenir en los mercados con fines políticos. Campos Neto aseguró que Bolsonaro terminó con ese hábito porque su enfoque no es intervencionista.

Pero el líder de extrema derecha ha traído sus propios problemas, sobre todo su retórica agresiva y su tensa relación con el Congreso. Desde que asumió en enero, el gobierno de Bolsonaro se tambalea de controversia a controversia, incluyendo el reciente escándalo por los incendios en la Amazonia que derivó en varios boicots por parte de compañías estadounidenses y europeas.

El presidente del Banco Central reconoció la necesidad de una mejor comunicación, de que se expresen de manera más clara los logros del gobierno.

Además de una gran desregulación financiera y la inminente aprobación del proyecto de ley de reforma previsional, hizo referencia a dos acuerdos comerciales con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio.

El Banco Central también mencionó el microcrédito como un área clave para crecer y planea "al menos duplicar la suma disponible en el corto plazo".

"Tenemos que mejorar en el microcrédito. Es un tipo de crédito que genera puestos de trabajo y educación financiera. Empleos más educación financiera es igual a ahorro, que es algo que necesitamos", concluyó Campos Neto.

Traducción: Mariana Oriolo