Aranguren: "Hoy estoy trayendo mis dólares al país para continuar viviendo"

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró hoy que "está trayendo sus dólares al país para continuar viviendo", al ser entrevistado por el diario La Nación. El también ex CEO de Shell habló también de su paso por el gobierno de Mauricio Macri y cómo quedó su relación con el Presidente, de las tarifas en dólares y de la posible vuelta del kirchnerismo al poder.

A continuación sus definiciones más importantes:

La dolarización de las tarifas

- No se puede seguir con una economía en donde no se puede controlar el valor del dólar, que es una consecuencia de no controlar la inflación. Es una simplificación decir que la culpa es de que las tarifas están dolarizadas.

- Un país que tiene recursos renovables, no renovables, convencionales y no convencionales para tirar para arriba terminó importando energía.

- En industrias extractivas de largo plazo como pueden ser el petróleo, el gas, la minería, la energía en general, uno no puede estar cambiando a cada rato porque si no el tipo qué hace para protegerse de la Argentina: pone un precio alto porque no sabe qué le va a pasar mañana.

- La energía en el mundo, que es un bien transable, se comercia con una única moneda. Pesificar la energía es de vuelta vivir con lo nuestro. Entonces acá el problema es cómo logramos bajar el gasto en lugar de aumentar la deuda o los subsidios. ¿Quién va a poner la diferencia? ¿Nos vamos a arriesgar nuevamente a juicios en el Ciadi?

- Las tarifas tienen una componente que está dolarizada que es la parte valor del gas y la parte de generación eléctrica (...) Un 35% es generación de electricidad o producción de gas; 35% es transporte y distribución y 30% impuestos. Estas dos están pesificadas, la primera está dolarizada. ¿Por qué? Porque la energía se transa en dólares. Si yo no genero energía tengo que importarla, Si yo genero energía de más tengo que exportarla ¿y cómo exporto, con pesos? No, exporto en dólares. El problema no está en la dolarización, sino en la dependencia que tenemos de una variable que no podemos controlar.

El rol de Marcos Peña y la superposición de ministros

- El jefe de Gabinete está para eso, los dos vicejefes de Gabinete están para coordinar. Había reuniones de coordinación que no necesariamente eran las reuniones de gabinete (...) Esa coordinación existía y en todo caso si falló no se le puede asignar a un ministro esa responsabilidad, sino que la responsabilidad es de la cabeza del Poder Ejecutivo. Es una simplificación decir que alguien se cortaba solo.

- Cuando se nos cortó el chorro y tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional para pedir estos famosos 57.000 millones de dólares, de golpe, a partir del buen vínculo que tenía Dujovne con Madame Lagarde se le dio a él una injerencia, un poder mayor que a un coordinador porque terminó Lopetegui dependiendo de Dujovne.

- La decisión de haber tenido un equipo heterogéneo fue del Presidente y la decisión de homogeneizarlo es del Presidente. El poder Ejecutivo es unipersonal. Muchas veces le echamos la culpa al otro para no cargarle la culpa al único responsable de que eso ocurra, que es el Presidente. Y lo digo con el respeto que le tengo porque cuando alguien dice que Macri no labura no sabe de lo que habla.

- Pienso que Marcos Peña es un cientista de la política, alguien que piensa que la sociedad se puede manejar desde un laboratorio. Es inteligente, pero él no estaba en las cosas diarias. Estaba más que nada conectado con las variables sociales, que es lo que está pasando en las encuestas, es decir, nunca he tenido yo con él una reunión de gestión propiamente dicha (...) Él estaba dedicado a la estrategia política. Desde mi punto de vista con un optimismo exacerbado que terminaba siendo voluntarismo más que optimismo. Pero Macri lo escuchaba mucho.

--Por el tema de las tarifas tuve una reunión de cuatro personas con una propuesta que era mía que era qué hacer el primero de febrero y éramos Marcos, Gustavo, el Presidente y yo, y la propuesta mía era aumentar 450% de golpe (...) Todos quedamos que sí y que al día siguiente yo iba a preparar los cuadros tarifarios. A la mañana siguiente me llama el Presidente y me dice: mirá Juanjo, estuve pensándolo de vuelta. Anoche me llamó Marcos y compañía. Creo que tenemos que desdoblarlo, hacerlo en dos, en vez de 450%. Hacer 250 ahora y 200 después. Es decir, Marcos logró después en otra instancia, que yo no tuve, convencerlo a Mauricio y terminamos haciendo esto. ¿Qué pasó? La gente igual vio el 250% como un hachazo y después le dimos otro a los seis meses de otro 200%.

El gradualismo

- Yo tampoco soy un loco ni un kamikaze; yo lo que digo es que en ese momento la gente sabía que lo de las tarifas estaba mal. Tendríamos que haber hablado más de la herencia. En esa misma reunión yo le dije a Marcos: no sos el primero que lo va a escuchar, pero la energía es sangre, sudor y lágrimas. Si no le decimos a la gente en qué estado estamos perdimos. Una vez que está a cargo de la gestión tiene que decir la verdad y no mentir.

- En ese esquema Marcos Peña era más el que pensaba cómo preservarnos en el poder, cómo ganar la elección. No puedo entender cómo desapareció de la escena. Si el 11 de agosto hubo un golpe en las urnas el Presidente, él mismo, tendría que haberle dicho 'mirá para estar ahí representando algo que no podés salir a hablar porque no te creen, correte. Quedate como asesor del Presidente'. Otro error.

Su paso por el Gobierno y el conflicto de intereses

- Cuando me fui le dije a Macri dos cosas: primero le agradecía por la oportunidad que me había dado de intentar contribuir en lugar de estar quejándome siempre de lo que hacían los funcionarios, contribuir en mejorar el sector que yo conocía más. Y, segundo, dije que salía desilusionado porque había terminado haciendo algo que él dijo que nunca iba a hacer: lo políticamente correcto. La respuesta de él fue: sos un h.de p. en el sentido de que le estaba apuntando a lo que realmente terminó haciendo, lo políticamente correcto. Y después vinieron muchos más sapos, los están haciendo todos ahora, pero a él lo votaron. A mí no me votó nadie, a Marcos Peña no lo votó nadie, a Lopetegui no lo votó nadie, lo votaron a él y él es responsable de administrar.

- Como parte de mi sueldo anual yo tenía acciones de la compañía (Shell) a fin de año. No tenés en la legislación argentina ninguna norma que diga que no podés tener acciones en una compañía, lo que si no podés es tomar decisiones que afecten a tu empleador de los últimos dos años.

- También me han preguntado los periodistas cómo puede ser que un ministro tenga dinero en el exterior. Como ministro tiene que tenerlo en la Argentina, dicen. Quiero hacer una diferencia. Una cosa es el ahorro y otra la inversión. Si un ministro argentino o cualquiera tiene sus ahorros, que hizo como empleado en relación de dependencia, salvaguardados, protegidos en el exterior, es una decisión de ese tipo. Después de que me fui [del Gobierno] y de la devaluación, en una tapa de Página 12 pusieron 'Aranguren tenía razón' porque yo había dejado mis ahorros afuera. De hecho hoy, que todavía no tenemos ingresos (en la consultora que abrió) estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo.