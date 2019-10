Macri se endurece mientra apela al código QR para sumar fiscales

A medida que se acerca el 27 de octubre, el presidente Mauricio Macri cuestiona con más ímpetu a su rival Alberto Fernández, al que lo vincula con la "prepotencia" y la enemistad con el periodismo. Entretanto, el oficialismo aprovecha las marchas del "Sí, se puede", para captar fiscales vía código QR, y abrirá las oficinas del PRO el día de la elección para que abogados asesoren a sus representantes en las mesas de votación, ante posibles fraudes.

En las oficinas de la calle Balcarce aseguran que ya cuentan con 170 mil fiscales voluntarios para el 27 de octubre, a diferencia de los menos de 100 mil que participaron en las PASO. El oficialismo aprovecha las marchas del "Sí, se puede" para entregar tarjetas con la web de adhesión y un código QR para que se inscriban. Desde que Macri perdió por 4 millones de votos en las PASO, en "Juntos por el Cambio" son críticos con la fiscalización que hicieron ese 11 de agosto sobre las casi 100 mil mesas de votación que hay en todo el país.

A su vez, un equipo de abogados estará en las oficinas del PRO respondiendo a las consultas por posibles fraudes el próximo 27 de octubre. Desde el oficialismo difunden un video que explica siete posibles formas de fraguar los votos como la "urna embarazada" hasta el amedrentamiento en los lugares de sufragio.

Macri pide en cada una de sus presentaciones en el interior, tal como ocurrió hoy en Río Cuarto (Córdoba), que sus militantes fiscalicen el 27 de octubre. Ese es un mensaje que viene repitiendo desde la primera marcha en Barrancas de Belgrano.

La novedad es que el Presidente está endureciendo su discurso. Lo viene haciendo desde que Fernández lo criticó durante casi todo el primer debate presidencial, del último domingo. Entonces, ahora su estrategia pasa por denunciar la "prepotencia" del Frente de Todos, que la vincula con el kirchnerismo de Cristina Fernández, la candidata a vicepresidente de ese espacio.

Desde Córdoba, Macri afirmó que "hemos logrado avanzar mucho en una nueva cultura de poder" y consideró que por eso ya no hay espacio "para el dedito prepotente que nos quiere disciplinar, que nos quiere decir qué tenemos que pensar o hacer". El gesto de Fernández durante el debate sigue siendo un recurso de Macri para mostrar que su rival "no es un moderado", tal como explican cerca del jefe de Estado. Además, el líder del PRO insistió este miércoles con que en el Frente de Todos "quieren perseguir al periodismo" y además que, quien ganó las PASO, "no puede decir que Maduro es un dictador", en alusión al venezolano.

El Presidente prefiere no hablar de la coyuntura económica. Más bien, promete mejoras y "alivios" a futuro. Indec hoy difundió una inflación de 5,9% en septiembre. "Antes se ocultaba la inflación", dijo Macri en Córdoba. O trata de mostrar que, hasta las PASO, los indicadores estaban mejorando."Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía a $45. A ese precio estaba perfecto", afirmó Macri, en declaraciones a la prensa.

Entretanto, el oficialismo trabaja para sumar adherentes al Obelisco el próximo 19 de octubre. Por ejemplo, diputados como Cornelia Schmidt-Liermann y Federico Angelini buscan atraer a los productores agropecuarios y vecinos del interior a distintos puntos, a la vera de la ruta, donde se hará la concentración del sábado.