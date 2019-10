Una estrella de HBO explicó "la Argentina para no argentinos" y el resultado es hilarante

"Yo como Mauricio Macri, no se casi nada de Argentina", dispara Chumel Torres, ex youtuber y actual estrella de HBO al presentar un informe humorístico de su programa en el cual explicaban "La Argentina para los no argentinos".

"En estas elecciones hay seis candidatos pero los dos más importantes son: Mauricio Macri, señor Burns liberal y el abogado y versión de Mario Bros. jubilado Alberto Fernández", continúa Torres.

"Alberto Fernández había sido jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, cargo que despues de un año mandó a la m....", dijo y agregó: "Y luego...¿Por qué cambio de opinión Señor?".

El informe humorístico dura veinte minutos en total y luego de las burlas a las contradicciones de las principales figuras políticas del país, Torres entrevistó a Diego Iglesias, Claudio Tolcachir, el actor Joaquín Furriel y la futbolista Maca Sánchez.