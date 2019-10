Aun con el freno del BCRA, el dólar alcanza los $ 60,52 y suma siete alzas al hilo

El dólar abrió en terreno positivo y allí estuvo el Banco Central (BCRA), al igual que en ruedas anteriores, para ponerle un freno. De todas formas, el billete encara la séptima suba consecutiva, al ganar 9 centavos y llegar a $ 60,52.

En este nivel, la moneda estadounidense está en el máximo desde el 30 agosto, cuando valía $ 62,03. A diferencia de la cotización promedio del billete, en el Banco Nación el dólar minorista se vendía sin cambios, a $ 59,50.

Desde el arranque, el tipo de cambio mayorista registró un alza de 8 centavos, hasta los $ 58,35, valor en el que el BCRA se plantó del lado vendedor para abastecer a la demanda; el fin es que no supere ese precio, aunque a cierto costo.

Es que el organismo monetario lleva entregados durante la rueda, según cálculos privados, unos u$s 150 millones, bastante más que los u$s 100 millones que desembolsó en ruedas anteriores. "Hoy vendió más, lleva cerca de u$s 150 millones. A este ritmo creo que llega a los u$s 200 millones", opinó Claudio García, operador de PR Corredores de Cambio.

En el caso del dólar blue se incrementaba más de 1%, hasta los $ 64,25, mientras que el dólar que resulta de las operaciones con bonos y acciones que se venden en el exterior y que se utiliza para la fuga, el contado con liqui, se ubicaba en $ 68,79, sin variaciones.

En comparación con las demás divisas, el peso no desentona con los saldos que se registraban en la región, ya que cedía tan solo 0,13% ante el dólar, mientras que el peso colombiano y el sol peruano se depreciaban entre 0,225 y 0,34% cada uno. El real, por su parte, operaba prácticamente neutro, un 0,03% arriba.

Pasados los primeros 40 minutos de la apertura de la rueda apenas se había operado un millón de dólares. "Hay un solo millón operado en $ 58,35; y ahí ya puso 10 millones el Central. Otra rueda para dormir", comentó temprano un operador de una mesa de dinero de la City porteña.

La fuente estaba en lo cierto, la cotización fue una foto: se fijó en $ 58,35 desde la apertura.

Además del poco movimiento del precio, el volumen era muy reducido; a poco del cierre el monto apenas superaba los u$s 200 millones. Es decir que prácticamente el total de las ventas las hizo el BCRA.

En cuanto al mercado de futuros, tampoco hay muchos negocios. "Tiene un volumen no superior a los u$s 150 millones diarios, cuando antes de las restricciones cambiarias habían llegado a u$s 1000 millones. Hoy no pasa nada", aseguró otra fuente del mercado de cambios.

La tasa promedio que dejó la subasta de Leliq, la equivalente a la tasa de política monetaria, se ubicó en 68,002% y el monto total adjudicado por el Central fue de $ 238.895 millones, lo que representó una expansión de más de $ 17.500 millones.