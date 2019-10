Moody's alerta por riesgo de default de la provincia de Buenos Aires

La calificadora de riesgo Moody's alertó hoy sobre la posibilidad de default de la provincia de Buenos Aires.

La jurisdicción que gobierna María Eugenia Vidal pagó hoy el equivalente en pesos a u$s 65 millones por el cupón del bono que vence en 2025. No obstante, enfrenta vencimientos de u$s 1384 millones de dólares en 2020 (entre capital e intereses), lo que representa el 63% de la deuda de todas las provincias para el año que viene.

Para 2021, en tanto, las obligaciones bonaerenses suman unos u$s 1467 millones, lo que significa el 50% de los pagos de todos los subsoberanos locales. A eso se suman pagos por u$s 744 millones de un bono que la Provincia le colocó en forma directa a Anses.

Moody’s prevé que Argentina permanezca en recesión hasta 2020 y deberá seguir afrontando volatilidad financiera, condiciones de financiamiento ajustadas y un nivel de inflación alto y persistente.

"En este contexto, la provincia de Buenos Aires deberá afrontar un mayor riesgo de default debido a: 1) su alta susceptibilidad a la volatilidad del tipo de cambio dada su alta cuota de deuda denominada en moneda extranjera; 2) su vulnerabilidad a condiciones financieras ajustadas, y 3) su debilitada situación fiscal debido a una menor recaudación impositiva y los desafíos que deberá enfrentar para cubrir sus gastos", explicó la calificadora.

De todos modos, el informe consideró que "su liquidez es suficiente para enfrentar la amortización de la deuda en 2019" pero apuntó que "necesitará asegurar financiamiento externo para renovar sus vencimientos en 2020".

En conclusión, ese perfil de vencimientos "desafiante expone a los tenedores de notas a un riesgo de refinanciamiento significativo, dada la volatilidad del tipo de cambio actual y el acceso limitado al mercado para los emisores argentinos".

En la mesa de un banco local se manifestaron en la misma línea. "Es probable que llegue a honrar sus compromisos este año pero en 2020 debería lograr un roll over de la deuda y eso estará muy atado a lo que pase con el soberano. En el contexto actual, la provincia no va a poder emitir y es probable que pida una asistencia financiera al Tesoro Nacional. Si eso no llegara, podría haber una reestructuración o alargamiento de plazos", dijeron.

Moody's también confía en el salvavidas financiero de la Nación. "Esperamos que la Provincia continúe confiando en el gobierno federal para la refinanciación si es necesario, especialmente dado que una parte significativa de los vencimientos de su deuda para 2019-20 son préstamos dentro del sector público, aproximadamente el 50% de sus vencimientos en dólares", se esperanzó la calificadora. Y agregó: "En última instancia, asumimos una probabilidad moderada de apoyo extraordinario a la Provincia por parte del gobierno federal en caso de estrés agudo de liquidez".

Los ingresos de la provincia, afirmó Moody's, bajarán en los próximos meses, en coincidencia con la contracción del PBI nacional. "La recaudación de impuestos para 2018 y la primera mitad de 2019 creció por debajo de las tasas de inflación", puntualizó el informe. Asimismo, la inflación aumentará los gastos que la provincia realiza por salarios y servicios.

Desde Delphos Investment, Leonardo Chialva analizó la curva de seguros contra default argentinos y calculó que "la probabilidad de default de los bonos de Buenos Aires excede el 70%".

Y anticipó: "Moody's está detallando que una provincia que se endeudó en moneda extranjera, tiene ingresos en moneda doméstica y está en una economía en recesión que perjudica su recaudación, obviamente no va a poder pagar sus deudas. Esto se soluciona muy fácil: o la economía empieza a crecer y se da vuelta el ciclo económico; o la provincia de Buenos Aires va a seguir los pasos de la Nación con algún reperfilamiento o renegociación amistosa".