Cristina acusó de "machirulo" a Macri después de un exabrupto sobre las mujeres

Justo cuando decidió lanzar un discurso más ofensivo contra el kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri protagonizó un exabrupto que lo deja en el centro de las críticas. “Es como si le dieras la tarjeta a tu mujer, ella gasta y un día te hipotecan tu casa", soltó el Presidente en una entrevista con una radio de Pergamino, lo que habilitó a la ex mandataria Cristina Kirchner de volver a tildarlo de “machirulo”.

El jefe de Estado estaba diferenciando a su fuerza política del Frente de Todos, al que caracterizó de populista. Justo en ese punto, cometió el traspié.

"Lamentablemente el gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba. Es como escuchaba decir a una persona en un video que se viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa”, lanzó el mandatario.

Y continuó: “Bueno, esto es lo que nos pasó. Y hoy hemos vuelto a trabajar en base a la verdad, en base a decir estos son los problemas, que el Indec diga la verdad. Ellos han hecho una política de Estado en base a mentir. No había ni presupuesto, no se sabía ni en qué se gastaba el dinero. No podíamos crecer ni generar empleo”.

La Casa Rosada trató de ocultar el exabrupto. Presidencia, por ejemplo, envió una gacetilla con la entrevista, pero evitó esa frase. Y, a diferencia de lo que venía haciendo en las últimas entrevistas, esta vez no adjuntaron el audio completo de la entrevista.

Cristina Kirchner aprovechó el exabrupto y escribió en Twitter: “Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo”. En 2018, la actual candidata a vicepresidenta del Frente de Todos había usado ese mismo calificativo, cuando Macri reclamó a los senadores que no se dejen conducir por “las locuras” de la senadora.

El exabrupto generó una ola de reacciones en Twitter, que reflejan la polarización que existe. Mientras el kirchnerismo apunta contra Macri, los seguidores de Juntos por el Cambio responden con otro exabrupto machista de Alberto Fernández.