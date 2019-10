En campaña, las pymes son el futuro, pero en la gestión son el pasado

Los partidos políticos ponen en eje de campaña a las pymes aludiendo a su rol como las mayores generadoras de empleo, su importancia en la producción, su relevancia como volumen empresario. Detrás de ese interés está la “clase media”, a la cual luego, por diferentes vías y medios, omiten o presionan tributariamente hasta la asfixia.

Esas mismas pymes no están para promesas. De acuerdo a la CAME las ventas minoristas retrocedieron en el mes de septiembre 14,5 % y una baja del 12,8 % en lo que va del año. La Producción Industrial Pyme cae 6,3 % en Agosto y 7,7 % en el acumulado del año. En medio de la recesión, los problemas de financiamiento del sector se agravan aún más. Y ya no hablamos sólo de la ausencia de fondos para atender nuevas inversiones, las pymes enfrentan grandes dificultades para afrontar las necesidades de fondos del día a día (su “capital de trabajo”).

Desde inicios del segundo trimestre del año pasado, el crédito al sector privado se desaceleró fuertemente, lo que combinado con una inflación galopante se transformó en una importante retracción real. En efecto, a agosto de este año, los préstamos al sector privado se mantuvieron en valores nominales respecto de sus niveles de un año atrás, es decir, se redujeron 55% en términos reales. El crédito más afectado fue el productivo, y de este, el más comúnmente utilizado por las PyMes (descuento de cheques), se volvió prácticamente prohibitivo. De hecho, la tasa de los documentos descontados (que incluye a los cheques) trepó a más del 70% anual (+ de 10 puntos porcentuales en sólo un mes).

El pedido de CAME

Desde la CAME se le pidió al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación un “Salvataje Financiero” para las pymes que implica líneas de crédito productivas con tasas del 21%; Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo", adelantar el cronograma de la aplicación plena de la Ley 27.430 que prevé aplicar cargas sociales diferentes por zona. A su vez, solicitaron suspender el impuesto al cheque; eximir a las pymes del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas y suspensión del pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

La situación de las PyMes se torna aún más alarmante si se tienen en cuenta las dinámicas de ajustes de costos y precios a las que se vieron expuestas frente al reciente y abrupto reacomodamiento de precios.

El valor del dólar

Es sabido que el salto del valor del dólar impacta sobre gran parte de la estructura productiva del país: bien sea por tratarse de insumos importados, o bien debido a insumos dolarizados (bienes o servicios adquiridos localmente pero cuyo valor se referencia al dólar como el trigo, el acero o aluminio, la leche, etc).

En agosto pasado, post resultados electorales de las PASO, se produjo la tormenta perfecta: elevada incertidumbre política que derivó en un gran desconcierto sobre el valor al que finalmente se iba a estabilizar el peso argentino. Se sumó a ello la elevada inercia inflacionaria y dos eventos cambiarios disruptivos muy recientes (el de abril-mayo y agosto-septiembre del año previo). Otros factores, como la retracción de la demanda interna y el congelamiento de las tarifas públicas pudieron haber actuado como contención, al igual que la posterior decisión del Poder Ejecutivo de fijar hasta el 13 de noviembre próximo el precio de los combustibles.

La promesa a la “Clase Media Pyme”

La promesa a la “Clase Media Pyme” apareció una vez más campaña como si le hablasen a un “paciente que sale del sanatorio” no interpretando que está en “coma y en terapia intensiva”.

Mauricio Macri propuso en los últimos 15 días para su futuro mandato lo que podía haber implementado en 1440 días de gestión. Contribución Patronal 0 para nuevo empleados en 2020 y 50 % en 2021, disminución de Impuesto a las Ganancias de 30 % al 22 %, compensación deudas con AFIP mediante deudas de AFIP con Pymes a través de IVA, reitegro exportaciones, cargas sociales trabajadores, eliminación de la exclusión Oficio del monotributo hasta febrero 2020, pago de hasta 20 % contribuciones patronales en septiembre con saldos libre disponibilidad de IVA, aquellas pymes que invierten más de $ 10 millones tendrán incentivos para deducir impuestos.

Alberto Fernández habla de mercado interno, producción y consumo para la “clase media” pyme pero hasta ahora ninguna propuesta para evitar que cierren casi el 40 % de los microempresarios de 2013 a 2018 de acuerdo al Ministerio de Producción y Trabajo de La Nación que no pueden sostener la carga tributaria a la cual los somete el Estado que potencialmente va a presidir. A su vez, carga las tintas sobre el impuesto a los Bienes Personales que si se desea incrementar sobre los activos locales de los argentinos es un impuesto dirigido a la clase media lo cual contradice su discurso de campaña de poner “dinero” en el bolsillo a los argentinos al retirar del mercado con más impuestos ingresos del sector socioeconómico que más consumo genera en nuestro país.

El ejemplo de Chile

Mientras en Chile el impuesto a los bienes personales puede ser descontado por la persona física del impuesto a las ganancias de la persona jurídica, es decir la misma persona que tiene una pequeña empresa lo cual no solo no retira dinero del mercado sino que lo reincorpora en la producción, en Argentina las Pymes tienen que recurrir al capital propio para financiar su empresa sin poder realizar reinversiones de capital y disponer de utilidades para mejorar su competitividad por que el Estado las ahoga. Según un estudio de la Fundación Observatorio PyMe, entre 2007 y 2017 más del 60% de los recursos aplicados a la inversión fue financiado con fondos propios. Una actualización de la investigación arroja que las cadenas de valor financian menos del 30% de las necesidades de las PyMes manufactureras (9,8% proveedores y clientes; 9% bancos privados y 8,7% bancos públicos).

El dramaturgo alemán Christian Friedrich Hebbel decía que “una promesa es una letra de cambio que giramos contra nuestro porvenir”. En Argentina las promesas para las Pymes vienen con “reperfilamiento” y “reestructuración” permanente por parte de la política argentina. El porvenir sin este sector empresario de la economía argentina se encuentra en continuo embargo.