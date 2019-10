CEO de Pimco: "El nivel de inversión en deuda argentina era el adecuado"

Cuando Pimco se quedó con el CEO de Man Group hace tres años, tomó desprevenidos a directivos y analistas del sector de fondos de inversión, sobre todo al propio Manny Roman, que recuerda cuando recibió la llamada telefónica que lo llevó a viajar de Londres a la ciudad estadounidense de Newport Beach.

"Me sorprendió totalmente", recordó. "No sabía por qué Pimco quería hablar conmigo. Pensé que era acerca de una fusión o algo similar".

Durante un viaje de negocios a California, Roman se había reunido con varios ejecutivos de Pimco, entre ellos con el director de inversiones Dan Ivascyn. Los dos se llevaron bien desde el principio y ahora a menudo se sientan uno al lado del otro en las reuniones en las oficinas de Pimco. "Descubrimos que teníamos una visión muy similar del mundo, una cosa llevó a la otra, mi interés por la oferta fue aumentando y al final acepté el trabajo", contó Roman.

En ese momento, Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo, todavía se tambaleaba a raíz de la tempestuosa salida de la firma del inversor estrella Bill Gross. Mientras tanto, Roman se había forjado una excelente reputación en la mucho más chica Man Group como especialista en reestructuraciones: bajo su conducción, los activos de la gestora de hedge funds habían subido 38% en tres años, elevando 18% el precio de su cuotaparte.

Desde entonces, Roman e Ivascyn supervisan un proceso de rejuvenecimiento en Pimco. Los fondos de Ivascyn fueron los más vendidos a ambos lados del Atlántico en 2017. En 2018 se produjeron fuertes salidas de capital, pero Pimco ha vuelto a resurgir este año. Los inversores están invirtiendo mucho dinero en renta fija ante la perspectiva de recortes en las tasas de interés y los nuevos planes de ablandamiento monetario en los bancos centrales.

El éxito de Pimco se debe a su especialización en renta fija, asegura Roman. Gestiona activos por valor de u$s 1,8 billones y es la única gestora de fondos de más de un billón de dólares que se centra exclusivamente en una clase de activos. "No queremos ofrecer toda clase de productos a todas las personas, como Invesco, ni tener una mezcla de inversiones pasivas, inversiones activas y de otros tipos como BlackRock. Tenemos una estrategia muy definida", señaló el ejecutivo francés.

Pero la inversión exclusiva en renta fija le ha causado problemas. Este verano boreal los gestores de Pimco adquirieron mucha deuda argentina y recibieron un fuerte golpe cuando los inversores huyeron en masa tras la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias. Una persona cercana a la empresa señala que no todos los gestores de fondos de Pimco estaban de acuerdo con el nivel de las apuestas de Pimco a la deuda argentina, lo que provocó acaloradas discusiones internas.

Roman resta importancia a las consecuencias del derrumbe del peso argentino: "Para nuestros estándares, tenemos una posición muy pequeña en deuda argentina", dijo. "Invertimos en mercados emergentes, algunas funcionan y algunas, no. Creemos que podemos obtener valor en los mercados emergentes, pero el nivel de inversión en deuda argentina era el adecuado".

Tras aceptar la oferta de Pimco, Roman adoptó "el manual de Goldman" e intentó que ex ejecutivos de la compañía volvieran a ella como asesores. Durante dos años y medio trató de convencer a Bill Thompson, CEO de Pimco entre 1993 y 2009, de que regresara. En enero se reincorporó a la empresa como presidente emérito y como asesor estratégico de Roman e Ivascyn. Mohamed El-Erian, el sucesor de Thompson, es el principal asesor económico de la empresa controlante de Pimco, la aseguradora alemana Allianz.

Sin embargo, dos ex ejecutivos de Pimco no regresarán: Gross y Douglas Hodge, el predecesor de Roman como CEO. La salida de Gross de Pimco hace cinco años fue muy sonora. Se enemistó con sus colegas, inició juicio a la gestora por u$s 81 millones y se llevó consigo clientes con capital total superior a u$s 100.000 millones.

Aunque Pimco ya ha superado la salida de Gross, Hodge está envuelto en un gran escándalo que podría afectar a la empresa. Fue uno de los ejecutivos del sector de gestión de fondos arrestados por las sospechas de que habrían intentado sobornar a universidades de EE.UU. para que admitieran a sus hijos.

Durante nuestra entrevista en el piso 45º de las oficinas de Pimco en Nueva York, Roman afirmó categóricamente que Hodge no tiene futuro en Pimco: "Creemos firmemente que fue un incidente muy aislado en su vida personal que no tiene nada que ver con Pimco, pero que no se ajusta para nada a nuestros valores".

Traducción: Mariana Oriolo