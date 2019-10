Los 'hedge funds' buscan oportunidades en Argentina

Los hedge funds golpeados por una feroz venta masiva de activos argentinos están poniendo más dinero a trabajar en el país, apostando a que los actuales precios bajos definitivamente van a subir. Algunos grupos de fondos de mercados emergentes recaudaron más dinero entre inversores, mientras que otros están redoblando sus posiciones antes de las elecciones generales que se llevarán a cabo este mes en Argentina, en las que se espera que gane el candidato peronista Alberto Fernández.

VR Capital Group, un hedge fund con activos por u$s 4800 millones, lanzó el mes pasado un nuevo vehículo para invertir en Argentina, no mucho después de sufrir enormes pérdidas tras el derrumbe del mercado en agosto a raíz de que se alejaron las perspectivas de reelección para el presidente Mauricio Macri. Este fondo especializado en mercados emergentes, que tiene su sede en Londres y cuyos activos bajo su administración perdieron más de una quinta parte de su valor en agosto, pidió a los inversores que comprometieran capital a su Fondo de Recuperación de Argentina mientras se prepara para ampliar su exposición a los activos del país. Un inversor del fondo dijo que se sorprendió al saber que VR Capital estaba recaudando capital, porque en los últimos años había devuelto dinero a los inversores. La firma no respondió a los pedidos de comentarios.

Autonomy Capital, que administra u$s 6000 millones en activos, también recurrió a sus actuales inversores para aumentar sus inversiones en Argentina. El hedge fund fue uno de los más golpeados por la venta masiva de agosto, ya que perdió u$s 1000 millones en un mes. La empresa se negó a hacer comentarios.

Greylock Capital Management, otro inversor de larga trayectoria en Argentina, viene elevando sus apuestas desde agosto. "Definitivamente hay un potencial alcista en Argentina a partir de estos niveles", dijo un gestor de hedge funds con exposición a la deuda del país.

Faltando aún dos semanas para las elecciones, los mayores acreedores del país no logran saber cuáles son las prioridades de Fernández para la economía y qué tipo de relación busca mantener con el FMI, que el año pasado extendió al país un rescate récord de u$s 57.000 millones. De la forma en que proceda Fernández dependerá la capacidad que tenga el país de pagarle al Fondo y de reembolsar los u$s 50.000 millones de deuda a largo plazo que mantiene en su mayor parte con los inversores extranjeros.

"Los inversores tienen un gran trastorno de estrés postraumático con los bonos argentinos", dijo un inversor de mercados emergentes, refiriéndose a los ocho defaults de deuda soberana que tuvo el país, dos de los cuales se han producido desde el cambio de milenio. "No hemos descartado captar capital fresco, pero por el momento es más fácil utilizar nuestra acumulación de liquidez", agregó.

Macri admitió a fin de agosto que el país necesitaría reestructurar sus deudas y que, como 80% de los pasivos del país están nominados en moneda extranjera, cualquier caída adicional del peso frente al dólar hará que esas obligaciones sean aún más difíciles de pagar.

Un gestor de hedge funds de mercados emergentes que analizó pero luego se abstuvo de crear un fondo concentrado en Argentina, dijo que observa mucha incertidumbre en las perspectivas del país, pero que el tema de inversión sigue siendo "candente" en los mercados emergentes. Agregó: "Causó un inmenso sufrimiento y enormes pérdidas en agosto, y cada vez que hay inmensas pérdidas, en general existe una oportunidad".