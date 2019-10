El financiamiento en el mercado de capitales es el más bajo en 15 años

Las empresas no encuentran, o no buscan, financiamiento en el mercado de capitales. A la par de la caída del crédito bancario, el escenario muestra un parate en el que ni el consumo, ni la inversión pueden recurrir al crédito y dependen del capital propio para mantener su actividad.

Según un informe de First Capital Group, septiembre se destacó por ser el primer mes en casi 10 años en el que no se colocó ninguna obligación negociable (ON), es decir, ningún bono corporativo. En el acumulado del año, mientras tanto, los montos colocados por empresas caen 53% respecto de 2018, un año que ya de por sí fue problemático.

"Menos fideicomisos financieros significan menos crédito para el consumo, menos cheques de pago diferido es falta de capital de trabajo para pymes y menos ON que las empresas, aún las grandes, no tienen forma de financiar planes de expansión o, ni siquiera, de mantenimiento de su actividad", dijo Eric Ritondale de Econviews. "En definitiva, lo que tenés es una economía en que todo el financiamiento se hace con capital propio, eso limita mucho la actividad", agregó.

Econviews elabora junto con el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas un Índice de Condiciones Financieras que fue publicado la semana pasada y que muestra que la capacidad y la voluntad de tomar crédito, tanto bancario como en el mercado de capitales, está en su peor momento en 15 años.

"Las emisiones del mes se canalizaron únicamente vía fideicomisos financieros. En el mes se colocaron 9 series, 70% de las emisiones con una duration inferior a los 5 meses y el resto menor a 10 meses. La tasa de corte promedio para los bonos senior en pesos trepó al 110%, marcando un récord en la última década. En el mercado de capitales, no hubo emisiones de obligaciones negociables ni valores de corto plazo, otro evento que no sucedía desde 2010", detalló el informe de First. "En el acumulado total anual en el Mercado de capitales se colocó el equivalente a u$s 2650 millones, una disminución de 53% respecto del año anterior y el monto más bajo en los últimos 15 años", agregó.

Según analistas, el parate en las colocaciones de bonos no es más que el reflejo de lo que ya se ve en el segmento bancario. El crédito bancario al sector privado cayó a 9 puntos del producto al cierre de septiembre, desde el 15,9% al que quedó al cierre del año pasado. En ese contexto, la sequía de financiamiento en el mercado de capitales no es más que el mismo fenómeno, agravado tras las PASO.

Según la Comisión Nacional de Valores, tras las primarias de agosto el poco financiamiento disponible desapareció. Por ello, ese mes las colocaciones en ON, fideicomisos, negociación de cheques y otras se redujeron 82% respecto del mes de julio, el que había sido el mes récord de 2019.

En agosto, antes del sacudón financiero que hizo saltar 23% al dólar en un día, se habían colocado cuatro ON por $ 2557 millones (Vista Oil & Gas, Petroagro y dos ON pyme).

"Sólo en tanto y en cuanto se empiecen a ver señales de cuál va a ser la política económica y encuentres alguna señal de la economía por venir podría destrabarse con un poco de certidumbre, pero no espero que sea rápido con controles de cambio y sin una definición sobre la deuda", dijo Martín Polo de Mills Capital Markets.