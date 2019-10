Cristina Kirchner: "Que las deudas las paguen más los que más se la llevaron"

"Se la extrañaba", la presentó el escritor Marcelo Figueras, habitual partenaire del Sinceramente Tour. "Yo también los extrañaba a todos y todas", replicó Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 21 de septiembre que la candidata a Vicepresidenta no aparecía en la campaña, poco antes de un nuevo y sorpresivo viaje a Cuba para acompañar a su hija Florencia.

Al recordarla de bebé cuando convirtió a la villa santacruceña El Calafate en "su lugar en el mundo" y escenario de la presentación de su libro ayer, la ex Presidenta se quebró. No así cuando apodó ""Chispita" al presidente Mauricio Macri; habló del debate presidencial de la noche anterior (que, dijo, no vio completo en TV porque "tenía gente en casa"); defendió la regulación cambiaria; desempolvó su malestar con los medios; insistió que "no somos planeros"; y sobre los compromisos con el FMI, opinó: "Claro que las deudas se paguen, pero que las paguen más los que más se la llevaron, no el conjunto de la sociedad".

En el medio, mandó un breve y críptico mensaje de unidad al interior del Frente de Todos. "Espero que todos los que pensaron que tenían destinos individuales, adviertan que no hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático. Puede haber experiencias mediáticas". Cerca suyo, post-charla, insistieron que no había un destinatario específico.

Después de pedir por la libertad de Lula Da Silva y calificar al trabajo como "organizador social", Cristina Kirchner lanzó lo que la audiencia esperaba: "¿Vamos hablar de lo de ayer, no?".

"Lo más patético es que acusaron a nuestro Gobierno de 'planero'. Este gobierno tiene más del doble de planes sociales que teníamos nosotros al 9 de diciembre de 2015", reiteró un concepto de su libro. "La gente quiere trabajar, no quiere un plan", concluyó.

Luego se metió de lleno con el debate presidenciable, al revelar que vio el bloque de economía: "Nosotros la habíamos dejado (la deuda) en moneda extranjera en el 13% y las familias estaban endeudadas en un 5%. Esto lo dijo (el ex ministro Nicolás) Dujovne. Y escuchás anoche que tomaron deuda para pagar deuda que tomamos nosotros...O que les van a dar a los chicos robótica ¡Pero si les sacaron las netbooks!".

Como en otras épocas, resonó 'el rol de los medios': "Uno lee las crónicas periodísticas y de eso no se dice nada. Mencionan el 'dedito' de Fernández, de Alberto", se quejó primero. "La situación del país es muy grave, vamos a afrontar momentos difíciles. No pueden seguir blindando a este Gobierno", reprochó después.

Tras calificar al macrismo como la "tercer andanada neoliberal", opinó sobre su sucesor: "Si bien es cierto que no es de los más 'chispitas' para gobernar (por Macri), están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de 'Chispita'. Pero son las políticas. Él aplicó lo que durante 12 años nos pidieron a Néstor y a mí". En ese sentido, reclamó en un futuro "mecanismos" para evitar un nuevo endeudamiento. "Los únicos periodos donde no hubo endeudamiento fue en gobiernos con regulación cambiaria. ¿No será lo que los quieren libertad cambiaria la quieren para llevarse los dolares fuera del país?", se preguntó.