En economía las ideas están cerca, pero los candidatos no lo muestran

En el debate del domingo, los candidatos tuvieron poco más de trece minutos para hablar de economía. Aprovecharon otras instancias para colar algunos juicios críticos sobre la deuda, el hambre y la pobreza, pero no mucho más. Cualquiera que aspirara a escuchar ideas sobre cómo dejar atrás el estancamiento argentino, tenía que conformarse con ese condensado, que tiene un hilo conductor aunque no estuvo a la vista. Juan José Gómez Centurión hizo énfasis en achicar la estructura del Estado y bajar impuestos y José Luis Espert apuntó a los empresarios prebendarios, los políticos y los sindicalistas, como referentes de un sistema económico que ahoga al comercio, las pymes y los asalariados. Roberto Lavagna usó conceptos genéricos y apeló a su experiencia para mostrar que sabe cómo revertir una crisis y Nicolás del Caño siguió su libre habitual: cuestionó las ganancias de bancos y empresas, y pidió cargarles el costo de cualquier plan de salida. Paradójicamente, los que de alguna manera exhibieron conceptos más cercanos en esta materia fueron el postulante del Frente de Todos (el que fue más duro con Mauricio Macri) y el propio Presidente. Alberto Fernández sostuvo que hace falta generar consumo y estimular las exportaciones, y sentar a todos los sectores en una mesa para diseñar el país que queremos. El jefe de Estado señaló que no puede haber un país exitoso si se tiene alta inflación alta o una economía desordenada, y remarcó que hay que tener consenso sobre pautas que permitan alcanzar una economía estable.

Los dos principales contendientes de las elecciones de octubre respaldan la idea de que hace falta tener un diagnóstico común, y que el diálogo será un elemento esencial para cualquier plan económico. Esta postura no implica que de repente hayan acortado la grieta mientras transitan por la ancha avenida del medio. Es un reconocimiento a que lo complejo de la situación impondrá dos canales de diálogo: en la mesa del FMI y de los acreedores habrá negociación, y en la mesa política (con gobernadores y legisladores) habrá que buscar avales a las medidas que sea necesario adoptar para normalizar la economía.

En conclusión, si no hay seis propuestas diferentes es porque el camino es estrecho y no deja mucho margen para la creatividad. Con excepción de Nicolás del Caño, hay que cumplir con dos o tres criterios básicos, como ser tener superávit fiscal para bajar la deuda y la presión impositiva, y liberar recursos públicos para mejorar la infraestructura y los servicios básicos. Con precios relativos ya ajustados, sin emisión del BCRA y un tipo de cambio competitivo, la inflación dejará de ser un problema y el ahorro empujará el consumo y la inversión. Hacerlo todo junto cuesta. Prometerlo todo junto también.