Un restó fetiche de empresarios en la villa Rodrigo Bueno

Cuando un grupo de empresarios me comentaron cual era el restaurante que se había transformado en su fetiche en los últimos tiempos, me sorprendí. No se trata de un rooftop secreto en Recoleta, ni un excéntrico hotel de Puerto Madero, ni siquiera una tradicional parrilla argentina de la ruta o un bohemio bodegón español. Me hablaron de 'El sabor del pisco sour' y de su chef Elvis Barrera García, un peruano que sin estrellas Michelin ni reconocimiento internacional de ningún tipo, sin valet parking ni sommeliers que recomienden maridajes lleva adelante su negocio de comida peruana en un pequeñísimo espacio de la manzana cuatro de la Villa Rodrigo Bueno, el asentamiento porteño ubicado junto a la Reserva Ecológica de Costanera Sur.

La primera referencia que tuve de ese restaurante me llegó de boca de Santiago Tarasido, el CEO de Criba. El ejecutivo me contó que estuvo en 'El sabor del pisco sour', me dio las mejores referencias del lugar y me comentó la historia de progreso de Elvis y su familia, incluso con cierto orgullo. Criba es la constructora a cargo de la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, una obra del Instituto de la Vivienda que está cambiando completamente la zona y según el propio Tarasido permite observar como mejora la vida de mucha gente.

Pero no solo empresarios con algún vínculo con el barrio visitan el restaurante de Elvis. A ese humildísimo lugar al que difícilmente llegarían con otra excusa, arriban diariamente altos ejecutivos de multinacionales desde sus oficinas en edificios inteligentes y ecológicos de Puerto Madero, en autos que solo se pagan en dólares. "Vienen también empresarios desde Vicente López, desde San Isidro o de microcentro a tomar un coctel al mediodía, a probar el menú diario o comerse un ceviche o alguna causa, y luego vuelven a trabajar", me cuenta Elvis con orgullo y me repite el consejo que le da a muchos hombres de negocios por la experiencia que otros tuvieron: "Unos 50 metros antes del restaurante está el control policial de la villa y paran a todos los autos. Ha pasado que empresarios que vienen medio desprevenidos en autos lujosos capaz tienen la VTV vencida o el seguro con algún problema, y no pueden llegar", previene.

Un dato importante que por supuesto conocen los ejecutivos: Elvis no es un improvisado. Trabajó como chef en uno de los más importantes restaurantes de cocina peruana fusión de la Ciudad de Buenos Aires –con locales en otras capitales de la región-, famoso tanto por la calidad de sus platos como por los altos precios que cobran. En ese restaurante, Elvis cocinaba el mismo ceviche que ahora ofrece en 'El sabor del pisco sour', pero por el que hoy en su propio local pide menos de un tercio de lo que cuesta en Puerto Madero, y los platos son para compartir. Además, el chef organiza eventos como el que hace días hizo para 15 empresarios, con sushi, tiraditos y otros platos, que muchos ejecutivos postearon en sus redes sociales.

A unos 200 metros del restaurante, en el patio gastronómico de la villa Rodrigo Bueno, Elvis tiene además su propio food truck en un container donde los viernes, sábados y domingos abre la posibilidad de atender a más clientes ya que en su local solo entran unas 10 personas dentro y ocho comensales más en mesas afuera.

Ni comida Nikkei ni gastronomía villera, como lo han categorizado algunos críticos. Elvis, con la ayuda de su esposa y su socio también peruano, dice que cocina lo que mejor sabe hacer.