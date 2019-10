Ecuador, “un país de paz”

Durante los últimos 23 años el Ecuador ha experimentado varios procesos sociales y políticos que han cambiado la historia del país, como olvidar los tres golpes de estado vividos durante una década (1996-2005) y los diez presidentes que tuvo el país durante ese periodo.

Es importante señalar que la caída de los ex presidentes Bucaram, Mahuad y Gutiérrez estuvieron vinculados a medidas anti populares como el alza de los combustibles y por supuesto a su falta de liderazgo, además de su incapacidad de negociación.

Bucaram fue depuesto por la Asamblea Nacional con el argumento de declararlo loco, su caída estuvo marcada por protestas ciudadanas e indígenas movilizados en la ciudad de Quito junto a distintos actores políticos; Mahuad, en cambió, congeló las cuentas de todos los ecuatorianos con consecuencias nefastas para el país ya que provocó una migración masiva hacia España y los Estados Unidos principalmente, estas medidas generaron incertidumbre y provocaron quiebres de empresas y un endeudamiento familiar, acto siguiente Mahuad dolarizó al país medida que fue polémica pero a futuro le daría estabilidad económica a Ecuador, su caída se precipitó cuando indígenas y algunos militares entre ellos el coronel Lucio Gutiérrez se tomaron la capital de manera progresiva iniciando con la toma simbólica del entonces Congreso Nacional y posteriormente del Palacio de Gobierno para de esa forma hacer renunciar al presidente.

El gobierno de Ecuador decretó el toque de queda y la militarización de Quito El presidente de Ecuador, Lenin Moreno , decretó este sábado el "toque de queda" y "militarización" en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas por el recorte a los subsidios de los combustibles .

Lucio Gutiérrez, quien fue uno de los protagonistas principales del golpe de estado a Mahuad y se convertiría en Presidente de Ecuador en parte gracias a ese golpe, después de tres años de gobierno se alejó de los grupos económicos y políticos del Ecuador principalmente asentados en la ciudad de Guayaquil, dentro de sus primeros errores políticos que tuvieron que ver con el distanciamiento con el entonces Alcalde de la ciudad Jaime Nebot.

Gutiérrez logró dividir al movimiento indígena en varios grupos y facciones algo que en su momento fue un éxito estratégico para su gobierno pero nuevamente su falta de liderazgo y gestión pasarían la factura cuando tomó algunas medidas económicas que no agradaron principalmente a la clase media quiteña la cual salió a las calles para pedir su renuncia, la capital nuevamente se sumiría en el caos que detonaría con la muerte de un periodista durante las manifestaciones y el retiro del respaldo por parte de las fuerzas armadas. Eso desencadenó la huida de Gutiérrez en helicóptero desde el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Cabe señalar que los tres golpes de estado las protestas en un lapso de pocos días y el Ecuador retomaría rápidamente la calma incluso de manera surrealísta como si nada hubiera pasado.

Después de haber experimentado Ecuador tres golpes de estado en un periodo de 10 años y 10 presidentes, el país quedó sumido en una grave crisis institucional y de legitimidad que haría que una figura llamada Rafael Correa apareciera en la escena por primera vez en las protestas “forajidas”, término utilizado por Gutiérrez para referirse a los manifestantes.

Correa después se convertiría en ministro de economía del entonces presidente Alfredo Palacios quien antes de la caída de Gutiérrez ocupaba el cargo de vicepresidente, el paso de Correa duraría muy poco en el Ministerio de Economía ya que él renunció cuando desconoció la deuda del país con los organismos internacionales; al poco tiempo Correa se convertiría en un “outsider” y una especie de candidato ciudadano durante las elecciones presidenciales celebradas en el año 2006, las cuales ganaría en la segunda vuelta, sus principales propuestas de campaña eran la de ir a una Asamblea Constituyente y acabar con la “partidocracia”.

Siete muertos en las protestas en Ecuador y se pospone el diálogo Las protestas contra el "paquetazo" del Gobierno ecuatoriano, como se conoce popularmente a las medidas de ajuste dispuestas hace 10 días por la administración de Lenin Moreno y en las que destaca la eliminación del subsidio a los combustibles, se saldaron hasta hoy con siete muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, reportó la Defensoría del Pueblo en su último balance.

Al asumir el poder Rafael Correa tomaría medidas que lo legitimarían rápidamente como por ejemplo lograr mandar a su casa a los entonces diputados y posesionar a sus suplentes, convocar a una Asamblea Constituyente en el año 2008 la cual redactaría la nueva constitución sobre la que es importante señalar que contaba con “varios logros en el ámbito de la participación ciudadana”.

Esta nueva constitución le permitiría a Correa poder asegurar su candidatura a reelección nuevamente ya que de un solo plumazo borraba su primera elección del año 2006; otras de sus acciones fueron quitarse del camino a periodistas y medios incomodos para su gobierno, así como distintas medidas que le permitían cobrar al sector bancario varias comisiones y muchos más impuestos.

Dentro de sus principales logros es importante señalar que logró conseguir a lo largo de 10 años una estabilidad política y económica para el país, además de acabar con la desigualdad social, modernizar y mejorar los distintos servicios públicos, crear una red vial de primer orden, el mejorar los hospitales y una gran obra social encabezada por el hoy presidente Lenín Moreno; sus principales errores políticos y estratégicos fue el de haber perdido el respaldo de los indígenas en el año 2011 quienes incluso le terminarían quitando el bastón de mando, un elemento simbólico e histórico para ese grupo de la población, además de esto, el país experimentó una tremenda polarización y división entre correístas y no correístas, no haberse retirado a tiempo en las elecciones del 2012 y volverse a reelegir, así como el utilizar su temperamento y carácter contra el pueblo, como por ejemplo hacia los grupos indígenas, estudiantes e incluso contra sus propias madres tratando de vandalizar y criminalizar sus actos.

Correa a lo largo de su gobierno logró ganar 13 procesos electorales seguidos, pero al igual que sus antecesores experimentó un levantamiento de fuerzas policiales y armadas del cual saldría bien librado y después aprovecharía muy bien para afianzar su gestión y gobierno.

En los dos últimos años de su gestión Rafael Correa experimentó una crisis económica y en el año 2014 experimentaría por primera vez tanto él como su movimiento la derrota en las principales ciudades del país perdiendo 22 de 24 capitales en las elecciones seccionales celebradas durante dicho año. Su sucesor sería su ex Vicepresidente Lenín Moreno quién en el año 2017 ganaría de forma apretada las elecciones en segunda vuelta.

Lenín Moreno marcaría rápidamente distancia con su antecesor Rafael Correa y comenzaría a denunciar “actos de corrupción” de funcionarios del régimen anterior llegando al punto de destituir y encarcelar a su propio vicepresidente Jorge Glas; durante los primeros meses del gobierno se cambaría de manera radical el estilo de gobernar de su antecesor, llamando a varios sectores al diálogo, hecho que en durante esos momentos lo harían gozar de índices de popularidad mayores a los de Rafael Correa, pero pronto esos índices tendrían una caída estrepitosa ya que la gente pronto reclamaría obras y una buena gestión por parte de su gobierno.

Con dos años al frente del gobierno Lenín empezaría a sufrir muchos de los efectos heredados por su antecesor como un estado obeso y una grave crisis económica, a todo esto habría que agregarle también su falta de visión política y de país, además de una grave y desbordada situación social e inseguridad en todo el Ecuador, con altos índices de desempleo y la migración de cientos de miles de venezolanos que han llegaron al país por la difícil situación y grave crisis por la que atraviesa su patria, además el gobierno de Lenín terminaría por dar un giro radical hacia la derecha y los grupos empresariales del país, hecho que hoy le pasaría factura.

Hace un par de meses Ecuador volvió a vivir un proceso electoral para elegir distintas autoridades de Gobiernos locales, pero por primera vez en su historia democrática el país experimentaría un tremendo desencanto y hastío hacia la clase política tradicional, a todo esto habría que agregarle que ese proceso estuvo marcado por una tremenda dispersión y por la gran cantidad de candidatos que hubo; por ejemplo hubo provincias y ciudades que tuvieron alrededor de 15 a 18 candidatos para alcaldes y prefectos, esto provocó que muchas autoridades fueran electas con alrededor de un 20% o menos y en algunos casos en donde terminaría ganando el propio voto nulo o blanco, a esto habría que agregarle que por el desgaste del gobierno, su presencia fue prácticamente nula dentro de este proceso.

Ecuador: el presidente promete reemplazar decreto que desató conflicto social El presidente y el líder indígena de la mayor confederación de Ecuador encabezaron hoy un diálogo muy esperado para buscar una salida a la tensión que vive el país. Moreno prometió revisar las medidas de ajuste. El líder indígena le pidió que transparente el acuerdo alcanzado con el FMI y que derogue el decreto de eliminación de subsidios a los combustibles.

En un par de meses nuevamente se complicaría mucho más la situación política ya que por la grave crisis económica y el tamaño del estado, Lenín Moreno negoció con el Fondo Monetario Internacional hechos que provocaron que el pasado 1ero de octubre, el Gobierno a través de una cadena nacional anunciará como principales medidas las eliminaciones de los subsidios de los combustibles pidiéndole a la ciudadanía que se sacrificará, es importante señalar que si el mensaje del gobierno y sus decisiones hubieran estado enfocadas en decirle a la ciudadanía que quienes se sacrificaban serían ellos primero, reduciendo el sueldo de Presidente, Vicepresidente, Ministros, Asesores y Asambleístas, así como el del tamaño del Estado, además de cobrar a todas las empresas a la cuales fueron condonadas sus deudas por el pago de impuestos, una renegociación con la empresas telefónicas y petroleras, pero sobre todo lograr recuperar todo aquel dinero incautando bienes y repatriando recursos de aquellas empresas off shore y capitales en cuentas bancarias en el exterior relacionadas con la corrupción otro impacto hubiera tenido en la percepción ciudadana, lamentablemente el Gobierno hizo todo lo contrario y todos los hechos provocarían de manera inmediata un paro de transportistas, ciudadanía y distintas organizaciones sociales. Inmediatamente el gobierno decretaría el estado de excepción, restringiendo así ciertas libertades y derechos ciudadanos, todo esto provocaría un mayor descontento en la ciudadanía que haría que poco a poco se incrementaran las protestas; la pésima comunicación por parte del gobierno que en lugar de dar certezas y tranquilidad a la población, seguía tratando de deslegitimar las protestas de organizaciones sociales y ciudadanas, responsabilizando así por completo de los hechos al ex Presidente Correa y al Gobierno de Nicolás Maduro, pero sin presentar ninguna prueba contundente que los vinculará al supuesto “golpe de estado”; cabe señalar que varios políticos correístas y no correístas quisieron pescar a rio revuelto, enfureciendo mucho más a la ciudadanía y organizaciones que se encontraban participando en las jornadas, además todas estas protestas lamentablemente fueron opacadas por turbas de vándalos, delincuentes e infiltrados que aprovechándose de la situación hicieron de las suyas dándole mayores argumentos al gobierno para que su mensaje desacreditará dichas protestas.

Lo que agravó mucho más esta crisis fue el pésimo y nada profesional manejo comunicacional por parte del gobierno, ya que en cada una de las cadenas transmitidas al pueblo ecuatoriano en lugar de dar certezas y tranquilidad a la población generaban mucha mayor incertidumbre, ira e impotencia por la falta de información y vías hacia un diálogo y una pronta salida a la grave situación que vivía el Ecuador.

Por otro lado el desconocer y no querer mirar la verdadera raíz de las protestas, más la declaratoria de toque de queda, hizo que la situación se desbordará mucho más porque todo esto incrementó la represión por parte de las fuerzas del orden, acompañado de una violación permanente a los derechos humanos y al trabajo de la prensa; todos estos hechos generaron también que varios grupos vandálicos, de infiltrados y delincuenciales organizados, destruyeran y saquearan tanto comercios, así como instituciones públicas, además todos aquellos actores políticos queriendo aprovecharse de la grave situación volvieron mucho más agresivo el escenario de la batalla. Lamentablemente todo se salió de las manos cuando el Ecuador se enteraba del fallecimiento de las primeras víctimas de las protestas, esos hechos lógicamente enardecerían mucho más a la ciudadanía, noticias que tanto el gobierno y los propios medios de comunicación ocultaban porque la ciudadanía nunca escuchó de su parte las cifras oficiales de los fallecidos y detenidos; además en vez de hacer un llamado diálogo y una pronta salida, el Gobierno arremetió con mayor y un desproporcionado uso de la fuerza atacando con bombas lacrimógenas principalmente a todos aquellos sitios que servían de albergue como las universidades y lugares neutrales que brindaban atención médica y acogida temporal para todos aquellos indígenas que poco a poco se iban sumando a las protestas desde otras partes y comunidades del Ecuador, es importante señalar que en todos estos lugares había bastantes mujeres y niños.

El día 12 de octubre todo se descontroló mucho más, ya que después de protagonizar enfrentamientos por varios días entre las fuerzas del orden y la población civil, los manifestantes apostados a fuera de la Asamblea Nacional cercada por las fuerzas del orden y la cual en días anteriores había sido tomada de manera simbólica por varios grupos de indígenas, quienes pidieron tregua al gobierno que al poco tiempo llamaría a través de cadena nacional a un diálogo, pero a los pocos minutos comenzaría nuevamente una cruel represión en el momento en que los manifestantes comían y eran atendidos gracias al apoyo de distintas universidades, estudiantes y colectivos sociales, estas acciones generarían varios heridos, niños desaparecidos y lamentablemente el fallecimiento de nuevas víctimas entre ellas un menor de edad, acto seguido el gobierno decretaría toque de queda a partir de las 15 horas de la tarde, lógicamente todos estos hechos terminarían por enardecer mucho más a la gente que desde sus barrios y casas se sumaba de manera multitudinaria también a las protestas.

El toque de queda provocaría una mayor represión y por supuesto mayores y más duros enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, esto desencadenaría en muchos más actos vandálicos y delincuenciales como la destrucción de la Contraloría General del Estado y el incendio provocado en uno de los principales canales de televisión que había sido uno de los responsables y cómplices del gobierno para generar un cerco mediático dentro el país, esto ha sido otra de las causas para generar un mayor enojo y terminar por enardecer mucho más a la población, ya que mientras los medios pasaban dentro de su programación programas infantiles, la ciudadanía presenciaba a través de videos e imágenes compartidas a través de las redes y el WhatsApp las distintas víctimas por parte del uso desmedido de la fuerza por parte de los policías y militares.

Después de los terribles enfrentamientos y de dejar a la ciudad Quito en una zona parecida a la de un país en guerra, la ciudadanía volvió a sorprender a través de una masiva y creativa protesta de cacerolazos desde sus hogares como protesta hacia el gobierno, por las muertes y la brutal represión y por supuesto por las medidas económicas y su derogatoria, además la ciudadanía se manifestó contra la violencia desmedida encabezada por infiltrados, grupos vandálicos y delincuenciales, esta creativa protesta ciudadana fue tratada de desvirtuar nuevamente por los medios de comunicación, quienes hicieron hacer creer nuevamente a la gente de que todas estas protestas eran solo por la paz del Ecuador.

Los indígenas así como la ciudadanía y las organizaciones sociales le demostraron a todo el Ecuador que a diferencia del propio gobierno, ellos cuentan con una estrategia bien planeada y sobre todo una con una buena y rápida comunicación, además contar con la espontaneidad pero sobre todo con la capacidad de burlar el cerco mediático impuesto por el gobierno en complicidad con algunos medios de comunicación.

¿Quiénes son los grandes perdedores de las protestas?

Indudablemente el gran perdedor de todos estos hechos es el Ecuador y por supuesto su gente por que cuando toda esta tragedia y estos tristes días para la historia del país terminen, lamentablemente quedará un Ecuador desangrado y con graves heridas, un país mucho más dividido y con sed de venganza desde distintas facciones o grupos; y por su puesto un país llenó de odio, racismo y xenofobia que será muy difícil de superar en el corto plazo principalmente en las generaciones de los adultos y adultos mayores.

Otro de los grandes perdedores es por su puesto el presidente Lenín Moreno que tanto el como su gabinete demostraron su incapacidad para gestionar las distintas crisis que han vivido a lo largo de todo su gobierno y sobre todo por el no haber logrado a través de un verdadero diálogo salir de estos difíciles momentos por los que pasa el Ecuador, todo esto se debió por el afán del gobierno para desconocer y dejar de escuchar a una ciudadanía enojada y cansada de la inseguridad, la falta de trabajo y sobre todo desilusionada de una clase política que les ha traicionado.

El Gobierno a través de sus hechos, además de su propia comunicación y sus acciones de irrespeto a los derechos humanos durante todos estos días que ha vivido el Ecuador le han hecho pensar a la gran mayoría de los ecuatorianos que el gobierno de Moreno vive en un mundo paralelo totalmente alejado de sus preocupaciones de todos los días, después de que culmine esta crisis Moreno quedará prácticamente deslegitimado y sin ninguna credibilidad ya que antes de las protestas y según varias empresas encuestadoras del Ecuador, él gozaba de una popularidad entre el 15 y 16% por lo que después de todos estos hechos terminará en una situación realmente muy complicada para poder gobernar, razón por la cual de manera inmediata tendría que darle a su gestión un giro de 180 grados y tendría que cambiar prácticamente a todo su gabinete.

Rafael Correa por su parte no entendió que ante los difíciles momentos que ha vivido el Ecuador cualquier declaración suya encendería y polarizaría mucho mas al país, además de deslegitimar por completo un auténtico reclamo ciudadano, por otro lado muchos de los líderes de su movimiento que trataron de aprovechar la coyuntura para querer salir a deslegitimar al gobierno, al final a ellos les terminó por pasar factura.

También y a pesar de que tanto Nebot el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano así como la actual alcaldesa de la ciudad de Guayaquil Cynthia Viteri se habían expresado en contra de las medidas adoptadas por el gobierno radicalmente, ellos cambiaron su discurso y lo enfocaron a la defensa de la democracia y de su ciudad.

Por su parte el ex candidato presidencial Guillermo Lasso salió en distintos medios y en cadena para expresar su respaldo al gobierno y a las medidas incluso en dichas entrevistas afirmó que “Quito le había dado la espalda al Presidente”, también su binomio presidencial Andrés Páez cegado por su odio hacia Correa llegó a señalar a través de sus redes sociales y en distintas entrevistas que varios venezolanos detenidos portaban incluso “metralletas”, noticias que más tarde serían desmentidas por varios medios y la ciudadanía ya que muchos de ellos habían sido liberados porque se había comprobado que eran choferes de Uber y Cabify, además por su irresponsabilidad para comunicar a través de sus redes noticias falsas como por ejemplo aquella en donde afirmaba que distintos ciudadanos se estaban tomando la Iglesia de san Francisco en pleno centro histórico de Quito, hechos que después desmentiría el mismo a través de las mismas.

Ecuador difícilmente podrá recuperar en el corto plazo su tranquilidad y es importante señalar que la responsabilidad de todos estos hechos son de la clase política que han sumido al país en la corrupción, el odio y en las profundas divisiones existentes en todo el territorio, las ciudades, comunidades, barrios y familias. Para salir de todo es necesaria una nueva clase política ética que sea capaz de involucrar y construir junto a la ciudadanía los distintos proyectos de país, provincia y ciudad, priorizando siempre la participación ciudadana como uno de los ejes fundamentales de su gestión.

La esperanza está en las nuevas generaciones que deben tener como banderas de lucha la construcción colectiva, la colaboración, el respeto y reconocimiento al otro, la tolerancia para todos aquellos que piensan u opinan de manera diferente, el respeto y cuidado al medio ambiente, el rescate de la memoria histórica y sobre todo el reconocimiento a las distintas culturas ancestrales y sus tradiciones, las cuales conviven y coexisten en diversos lugares de América Latina, solo las nuevas generaciones con sus hechos y acciones tendrán la capacidad de devolverle al Ecuador la frase de “Un país de paz”.