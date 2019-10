En la City esperan que el Gobierno tenga que endurecer más al cepo

En la City se refieren a los controles cambiarios actuales como a un "cepo light", con tope de u$s 10.000 que se pueden comprar por mes, ya que prevén que pronto habrá mayores limitaciones para evitar un drenaje en los dólares del Banco Central (BCRA).

De hecho, un informe de Quantum revela que el nivel de reservas hacia fin de año estará influenciado por el devenir de la política económica y las expectativas que se vayan formando respecto del contexto en el que se desarrollará la economía post-elecciones: “Desde las PASO las reservas internacionales brutas cayeron u$s 18.100 millones a un stock actual de u$s 48.000 millones. Estimamos reservas netas en unos u$s 12.100 millones al descontar el swap con el Banco Popular de China –inconvertible a demanda en su mayor parte-, la contrapartida de los depósitos en divisas en los bancos, tenencias de oro, activos relacionados a la posición de Argentina con el FMI y otros préstamos internacionales”.

Otro informe de Bconomics resalta que se podría minimizar la pérdida de reservas internacionales a través de mayores restricciones al acceso al mercado de cambios para atesoramiento (pasar de u$s 10.000 mensuales de personas humanas a, por ejemplo, u$s 2000) y el gasto en turismo: “Además, limitar los retiros de depósitos en dólares del sector privado, que cayeron u$s 12.000 millones desde las PASO y que, con un stock actual de u$s 20.000 millones, representan una parte importante de las reservas internacionales. E implementar un posible esquema de desdoblamiento cambiario formal –dólar oficial y dólar financiero- para ir equilibrando el balance de pagos”.

Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa, estima que, según el resultado de la primera vuelta y cómo impacte en los mercados y en la demanda de dólares, “es probable que el BCRA se vea en la necesidad de aplicar nuevas restricciones, pero entiendo que la primera decisión que tendrá que tomar es dejar o disminuir las ventas, permitiendo que el tipo de cambio encuentre un nuevo nivel”.

“A pesar de las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno, el Banco Central continúa perdiendo reservas, por lo que si las elecciones no producen un cambio de expectativas, deberá seguramente incrementar los límites de compra de moneda extranjera”, advierte un informe de Allaria Ledesma, firmado por Christian Reos, gerente de Research.

A su juicio, el momento que eventualmente se pongan más controles va a depender de cómo sea la transición: “Si hay buena onda entre el presidente actual y el ganador de las elecciones, podría limitarse la compra de dólares a un monto más bajo, o podría ponerse un límite según el ingreso de cada individuo”.

Amilcar Collante, economista de Cesur, advierte que, de ganar las elecciones, Alberto Fernández va a querer reducir a cero el drenaje que tienen las reservas. Hoy las reservas netas son de u$s 13.800 millones luego del visto bueno del FMI de usar su plata, pero cerca de u$s 6000 millones vencen hasta fin de año y otra parte es de deuda en pesos. Por lo tanto, con la dinámica actual, llegan muy justo a diciembre”.

A su entender, pueden reducir la compra de dólares a la mitad o menos, que sea directamente la AFIP la que establezca cuánto se puede comprar según los ingresos, o que aparezca el dólar turista, lo que implicaría un tipo de cambio diferencial para quienes viajan y hagan consumos con tarjeta, donde hoy no hay restricción alguna.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, hace hincapié en que el control de cambios está matando al comercio exterior, en especial a quienes venden servicios al exterior, que buscan soluciones para que sus dólares no entren a través del mercado de cambios, lo cual hace que haya menos divisas y que el control de cambios deba ser aún más fuerte.