La dureza del debate hizo revivir la polarización entre Macri y Alberto

El primer cruce de los candidatos presidenciales no tuvo la corrección política que mostró el debate a los aspirantes a jefe de gobierno porteño. Por el contrario, desde el primer minuto Alberto Fernández mostró una postura agresiva que sorprendió al propio Mauricio Macri, quien se había propuesto hacer un desarrollo positivo de su agenda. Recién en el final el Presidente alcanzó a responder en el mismo tono a su rival, pero había pasado casi toda el tiempo pautado para las intervenciones, y muchos conceptos quedaron en el aire. Quedó claro que los debates difícilmente ayuden a esclarecer las dudas de quienes tienen en danza su voto. Pero al menos se convirtieron en una exposición temática ordenada, que ayudó más a los postulantes con menos presencia mediática, como José Luis Espert, José Luis Gómez Centurión y Nicolás del Caño. Roberto Lavagna, el tercero en la pugna, quiso diferenciarse de los dos contendientes principales, pero su estilo no lo ayudó demasiado a darle concisión a sus propuestas.

Fernández demostró que fue quien tenía una estrategia más vertebrada. Su propósito quedó rápidamente a la vista, ya que todas sus participaciones buscaron esmerilar a Macri, quien hizo un discurso previsible: defendió los avances más institucionales de su gestión, sin dejar de reconocer los duros efectos de la crisis económica. El candidato del Frente de Todos se dirigió al actual jefe de Estado en el comienzo de todas sus intervenciones, acusándolo de ser mentiroso y criticando su falta de conocimiento del país real. Macri se mantuvo en su plan casi hasta el final, cuando aprovechó para resaltar el regreso del dedito acusador (una marca registrada de Cristina Kirchner) como forma de señalar que su imagen moderada no es real, y que darle el voto al FdT era una forma directa de volver al pasado.

En el debate en sí mismo no hubo forma de profundizar conceptos. Por ser quien ganó las PASO y cargar con la ansiedad de aquellos que esperan definiciones sobre la economía, se escuchó con más atención las pocas precisiones que ofreció Alberto. Repitió cuestionamientos al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, remarcó que quiere que sean los venezolanos los que resuelvan los problemas de Venezuela y dijo que no es un dogmático: para algunos temas puede ser ortodoxo pero pero en otros heterodoxo. No hubo alusiones a la inflación, la deuda o la necesidad de contar con equilibrio presupuestario. Nadie esperaba que ese fuera el ámbito, en realidad. La incertidumbre tendrá que aguardar hasta el 27 de octubre.

A fin de cuentas, hubo más intensidad de la que se esperaba, y muchos dardos para la gestión de Macri, que quedó acorralado en varios tramos por el resto de los participantes. Habrá que ver si en una semana algunas ideas de lo que viene logran quedar más claras.