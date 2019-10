Macri intentó incomodar con Venezuela, mientras Fernández reclamó soberanía

El debate mostró la tensión entre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien fustigó al jefe de Estado por "arrodillarse" ante la globalización y que no "entró un sólo centavo" de las grandes potencias durante su gestión. Mientras que el presidente Mauricio Macri intentó atacar al kirchnerismo por su posición en Venezuela.

En el primer eje, Relaciones Internacionales, los candidatos como Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert coincidieron en reclamar la soberanía de las Islas Malvinas. Algunos preferían preguntarle a Fernández qué haría a futuro, como si fuera el favorito. En tanto, Macri evitó pronunciarse sobre la soberanía de las Islas, y destacó que promovió la relación abierta con los otros países, cuando en 2015 "el socio estratégico era Venezuela".

Desde el comienzo se lo vió nervioso a Macri, en comparación con sus discursos en las marchas del "Sí, se puede". Como sólo hace en eventos formales, el Presidente lució corbata y abrió el debate con tartamudeos. Macri reconoció que hay problemas que "no resolvimos", a poco de terminar su gestión, y pidió apoyo para trabajar en los "cambios que faltan".

En tanto, Alberto Fernández se mostró a la ofensiva. El candidato fue al choque de entrada al recordar el debate de 2015. "Alguien mintió mucho", endilgó Fernández a Macri, mientras que "otro dijo la verdad", en alusión al ex gobernador Daniel Scioli, quien estaba sentado en primera fila.

Mirá también ¿Quién ganó el debate presidencial? Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, Nicolás del Caño y José Luis Espert se enfrentaron este domingo en el primer debate entre candidatos presidenciales. ¿Quién crees que salió mejor parado?

Macri aprovechó el eje de Relaciones Internacionales para cuestionar la posición de Fernández, respecto al régimen autoritario de Nicolás Maduro. La ex presidenta Kirchner condecoró con la orden de San Martín al dictador Maduro", apuntó Macri. "No puede haber doble discurso: dictadura o democracia. La neutralidad es avalar la dictadura", agregó.

A su turno, Fernández recogió el guante que era más que predecible. Pero el candidato del Frente de Todos evitó hablar de dictadura o derechos humanos en Venezuela y solamente dijo que ese país "tiene problemas. En cambio, optó por acusar a Macri de que quiere "romper relaciones" con Caracas para avalar una intervención militar internacional, como se suele acusar a Donald Trump (Estados Unidos) por pergeñar esa acción. "Espero que ningún soldado argentino termine en territorio venezolano", acusó, por momentos acusándolo con el índice. A su turno, Del Caño acusó a Macri de ser "un lamebotas de Trump".

En general, Fernández dio muestras de lo que haría en política exterior si es elegido presidente. Entonces, planteó que "no hace falta estar de rodillas" para salir bien parados en esta etapa de globalización y que apostará a un regionalismo más fuerte con el Mercosur. Además, puso sospechas sobre qué se firmó en el acuerdo con la Unión Europea y dejó en claro que el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas será eje de su mandato. Esto marcaría una etapa de tensión con Inglaterra que puede captar a los votantes de Gómez Centurión, quien combatió en la guerra.

Macri no habló de Malvinas. En cambio, priorizó su mirada liberal de las relaciones internacionales al resaltar que "abrió mercados", a pesar de que Fernández y Lavagna le recriminaron que eso no había ocurrido. Macri puso como ejemplo la venta de carne a China, que generaría 50 mil puestos de trabajo. En cambio, Fernández plantó una bandera. "No tengo miedo a la apertura pero no voy a dejar que se lleve puesto a la industria y el trabajo argentino", aseveró, en lo que marcaría un cambio de enfoque en política exterior, con más protección al mercado regional.