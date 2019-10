Ecuador: el presidente promete reemplazar decreto que desató conflicto social

En un diálogo muy esperado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y líderes de organizaciones indígenas se reunieron hoy para buscar un acuerdo que permita concluir el conflicto social que hace 11 días azota al país, que dejó siete muertos y 1340 heridos.

En el inicio de las conversaciones, el mandatario prometió reemplazar el decreto 833, mediante el cual había dispuesto la eliminación de todos los subsidios a los combustibles -que derivó rápidamente en un aumento de precios y protestas generalizadas-, en el marco de un "paquetazo" de medidas de ajuste económico dispuestas en el contexto de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diálogo fue transmitido en directo en las redes sociales y en él Moreno aseguró que que emitirá un nuevo decreto para sustituir el 833.

Propuso que se creen comisiones para trabajar en la elaboración de esa nueva norma, a fin de "canalizar los recursos a quienes los necesitan", y también expresó que los movimientos indígenas no son responsables de los actos de violencia ocurridos durante las protestas.

De su parte, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, replicó que "no venimos a conformar comisiones, pedimos la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883", "no genera ningún beneficio social", y destacó que el pedido no es "del movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano".

Vargas solicitó que se respete el ordenamiento jurídico vigente y pidió que antes de que el Gobierno envíe a la Asamblea las reformas anunciadas, remita a la Corte Constitucional la propuesta para que la máxima entidad del Estado realice el respectivo control de constitucional de las medidas. También pidió que se haga respetar la Constitución y reiteró su posición de diálogo.

"Pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos a los que llegó con el FMI", que en marzo aprobó un crédito a 3 años de u$s 4200 millones para Ecuador, tras lo cual Moreno encaró medidas de ajuste.

"Ha habido una convulsión social y el irrespeto a los derechos humanos, violencia desmedida contra el pueblo, terrorismo de Estado ... aquí sus ministros no midieron, no analizaron para tomar decisiones", y pidió la separación del cargo de la ministra del Interior y el ministro de Defensa, al tiempo que expresó que "esperamos que hoy se encuentre una solución definitiva y duradera".

El encuentro comenzó tres horas después de lo programado, debido a "dificultades operativas", informaron la ONU y la Iglesia católica ecuatoriana, facilitadores de la iniciativa.

Moreno estaba acompañado de funcionarios del gobierno, y de parte de los indígeneas, había dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Este domingo grupos de manifestantes volvieron a chocar en el centro de Quito con policías que intentaron dispersarlos con gas lacrimógeno. El sábado, Moreno dispuso el toque de queda y la militarización de Quito, pero la primera medida quedó en suspenso entre las 11 y las 20 horas, según anunció el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Las protestas en estos 11 días condujeron a bloqueos en vías de comunicación y grandes enfrentamientos con la Policía que agravan este problema cuyos daños, heridos y detenidos aumentan cada día.