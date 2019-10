El balance de la semana de los mercados en 5 datos

Cerró una buena semana para los activos financieros locales y externos. Algo que, dadas las expectativas pobres con las que había iniciado ésta, es sin dudas un buen punto.

En cuanto al mercado local, y si bien aún falta mucho para las elecciones -dos semanas pueden ser una eternidad en la actual coyuntura-, algunas nuevas declaraciones amigables de Alberto Fernández, quien sería posiblemente el nuevo presidente desde diciembre, en conjunto con una mayor tranquilidad en los mercados externos, permitió gatillar una recuperación del riesgo local, aunque con volatilidad creciente.

Los bonos soberanos en dólares reflejaron así subas de entre 3/10% en promedio a lo largo de toda la curva, teniendo como buen dato un flujo de fondos crecientes. De esta forma, la curva de paridades cerró en niveles del 46/50% en promedio, manteniéndose en la zona de máximos post elecciones PASO. Mientras tanto, la curva de rendimientos se mantiene invertida, con tires que van desde 170% en el bono más corto al 13/15% en los más largos –de duration de entre 6-8 años-.

Incluso la mayor demanda de títulos argentinos permitió una baja del riesgo país el cual alcanzó los mínimos registrados en los últimos días de agosto. La importante caída de 292 puntos en la semana, llevó al índice a cerrar por debajo de los 1.900 puntos y se aleja del máximo de 2.500 puntos del mes pasado. En este sentido, la probabilidad implícita de default en los CDS a 5 años logró caer levemente debajo del 95% -aunque claro esta se mantiene muy alta-.

En las acciones, la tendencia no fue tan favorable, en un marco donde la selectividad fue el dato característico en suma a una creciente volatilidad. Moviéndose durante las últimas ruedas, en un rango de entre 29960 y 32300 puntos –máximos post PASO-, el S&P Merval cerró con una leve caída en pesos, pero mayor al 2% en dólares.

En las líderes Aluar encabezó las subas con más del 10,6%, seguida por VALO y Telecom con alzas del 9,6% y 8% respectivamente. Los rojos, en cambio, fueron para TGNO, Holcim y Pampa con caídas de 7%, 6,9% y 6% en cada caso.

En relación al mercado de cambios, el dólar continuó con su leve pero firme tendencia alcista y se ubicó en el nivel más alto desde fines de agosto a pesar de la constante intervención del Banco Central. Esto en el marco, ya sabemos, del control de cambios impuesto hace poco más de un mes y montos negociados que se mantienen bajos –en promedio, de unos u$s 300 millones diarios-. En concreto, el mayorista sumó unos 32 centavos para cerrar por arriba de los $ 58, mientras que en las pantallas el dólar minorista lo hizo en $ 60,30.

Por qué se disparó el diferencial entre bonos de legislación local y Nueva York El mercado ve la existencia de un evento crediticio cada vez más cerca y como algo inevitable. Durante toda la crisis económica que sufrió la Argentina desde mediados de 2018, los inversores optaron por posicionarse en bonos ley extranjera como parte de una estrategia que busca mayor protección legal ante un o reestructuración de la deuda.

Ahora bien, un dato fue el comportamiento de la brecha del oficial contra el dólar que surge como referencia de la operatoria de bonos. Con un nuevo empujón sobre el fin de semana, está saltó el viernes arriba del 18%, después de ubicarse en torno al 8% a comienzo del mes. Mientras que, contra el denominado “dólar bolsa” aumentó a niveles de 15%. De esta forma, la brecha entre ambas referencias se achicó a niveles de 3 puntos. El tipo de cambio promedio que surge de estas operaciones, es cerca de 10 pesos arriba que el oficial; situándose en torno a $ 67,5.

En cuanto a las noticias o temas de la semana, hubo poco económico y mucho político. No debería sorprendernos. Se mantuvieron las declaraciones amigables de Alberto Fernández o sus referentes económicos sobre la deuda y su potencial tratamiento, mientras que en cuanto a cuál podría ser su política económica y fiscal no hubo grandes definiciones. Sí apuntaló la posibilidad de una suba en bienes personales, pero no cómo lo implementaría. A la vez que también se conocieron las recomendaciones que le dio el PJ para sus primeros meses de Gobierno. Ahora habrá que esperar si las toma o no. De hecho, varias de estos “consejos” -los más controversiales si se quiere- son justamente en materia tributaria y de políticas para el sector de energético.

Alberto: "Bienes personales lo tienen que pagar las fortunas mayores de la Argentina, y no lo pagan" "En Argentina, deberíamos gravar los bienes personales". Alberto Fernández volvió esta mañana sobre el tema. En diálogo con María O'Donell, para el programa De Acá en Más que conduce por radio Metro, el candidato a presidente de Frente de Todos insistió con el plan uruguayo.

En lo externo, el combo perfecto: acuerdo comercial + estímulos de la Fed

Ya metiéndonos de lleno en el plano internacional, la confirmación de un acuerdo parcial entre China y USA permite cerrar la semana con renovadas esperanzas de que las tensiones comerciales se reduzcan (al menos en el corto plazo). Algo último, que sumado a las señales de política monetaria de la Fed este viernes, llevó a los mercados –y con razón- a festejar.

Así, el Nasdaq aumentó 1,6% en la semana, seguido del Dow Jones y el S&P500 en 1,5% y 1.2%, respectivamente. En el caso del S&P500, este cerró en los 2988 puntos, acercándose a la resistencia y zona de máximos de 3000/3025. En Europa, incluso la tendencia fue la misma, con subas de entre 3-4%.

Las negociaciones entre China y Estados Unidos fueron seguidas de cerca durante toda la semana, hasta que las buenas noticias –mucho mejores a las que podríamos esperar una semana atrás- llegaron entre jueves y viernes. En concreto, una tregua que parece sentar las bases para un acuerdo más amplio, con posible firma a finales de este año.

Pero este no fue el único buen punto para los mercados. El viernes la Fed anunció el reinicio de la compra de bonos a partir de la semana próxima. El tamaño inicial de las compras de TBills será de aproximadamente unos u$s 60.000 millones por mes. Además, la Fed dijo que llevará a cabo operaciones de Repos al menos hasta enero para mitigar el riesgo de presiones de los mercados de dinero.

Para ir cerrando con algo de Europa, y luego también de una semana de idas y vueltas, algunas señales positivas en cuanto al futuro del Brexit fuero otro buen dato. Se dijo que negociadores de la UE y el Reino Unido se reunieron en el último día de la semana con el fin alcanzar un mayor consenso hacia el acuerdo de la próxima cumbre el 17 y 18 de octubre. Desde la Unión Europea, describieron las conversaciones del viernes como “constructivas”.

Palpitando la semana próxima: política, datos y resultados

Viendo hacia adelante, y en una semana corta por el feriado local de este lunes, no hay dudas que las noticias políticas en lo propio volverán a ser el principal tema de análisis. Lo hace prometer así, en principio, el primer debate presidencial de este domingo. En lo macro, en tanto, tendremos la publicación de la inflación de septiembre, que se espera sea en torno al 6%.

Además, continuaremos con el monitoreo -constante y obligado- de los dólares y el tipo de cambio, como lógicamente la brecha. Esperamos que el billete se mantenga presionado al alza, al igual que el diferencial con valor del billete que surge del mercado de cambios.

En lo externo, la evolución positiva en los principales focos de tensión –al menos,en lo que se ve hasta este viernes- podrían llevar a reducir la volatilidad. No obstante, deberemos sumar un nuevo driver de corto plazo que es la temporada de balances del III trimestre. Los primeros resultados llegarán de mano de los bancos: JP Morgan, Citi, Wells Fargo el martes. Mientras que, por último, de la agenda datos de inflación en Europa y China, y el PBI del gigante asiático como clave. De Estados Unidos, el beige book de la Fed y su perspectiva sobre la economía.