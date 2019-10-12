El Cronista
Tecnología Sábado 12 de Octubre de 2019
Por qué Noruega es el mejor país del mundo: el debate económico que se volvió viral
Cuál es la razón.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|56,0000
|59,5000
|DÓLAR BLUE
|0,7937
|63,0000
|63,5000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-0,2938
|-
|68,6027
|EURO
|0,0880
|64,0541
|64,1104
|REAL
|0,0879
|14,1171
|14,1261
|BITCOIN
|-3,0019
|8.324,3600
|8.324,4800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-2,1575
|56,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-1,6129
|61,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-1,5873
|62,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|58,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|132,00
|132,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,9355
|1,58
|1,55
|DISC USD NY
|-1,7341
|85,00
|86,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,1730
|31.743,2000
|BOVESPA
|1,9800
|101.817,1300
|DOW JONES
|1,2100
|26.496,6700
|S&P 500 INDEX
|1,0939
|2.938,1300
|NASDAQ
|1,3400
|7.950,7680
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,1640
|343,2781
|339,3282
|TRIGO CHICAGO
|3,3469
|187,2092
|181,1465
|MAIZ CHICAGO
|4,7337
|156,7851
|149,6987
|SOJA ROSARIO
|0,3717
|243,0000
|242,1000
|PETROLEO BRENT
|2,5719
|60,6200
|59,1000
|PETROLEO WTI
|2,5210
|54,9000
|53,5500
|ORO
|-0,8496
|1.482,1000
|1.494,8000