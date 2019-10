Innovación en el sector seguros: cómo reinventarse y sobrevivir en la revolución digital

Representantes del sector asegurador que disertaron en el marco de la 1° Mesa de Innovación en Seguros e Insurtech revelaron que sin la transformación cultural que se vieron obligados a encarar tanto en sus empresas como personalmente, no hubiese sido posible reinventarse para sobrevivir a la revolución digital.

La Revolución Digital, también a veces llamada Tercera Revolución Industrial, es el proceso que ha hecho añadirse a las tecnologías conocidas como analógica, mecánica y electrónica, una nueva tecnología, en ocasiones de reemplazo de las anteriores, llamada tecnología digital.

En uno de los paneles del evento organizado por El Cronista y la Superintendencia de Seguros, el CEO del Banco Industrial, Andrés Meta, contó que en el grupo financiero que representa siempre estuvo muy presente la innovación por ser una empresa chica. Entonces teníamos que sobrevivir, y la única forma hoy de sobrevivir es a través del celular. Tuvimos que cambiar porque si no nos íbamos a la B”. “Esta necesidad fue la que nos hizo saltar al mar que es lo digital”, agregó.

“Todo lo que quieras hoy desarrollar, es muy difícil dentro de una organización si quienes integran un directorio no hacen uso de la tecnología. Por eso el primer cambio de la transformación es empezar por cambiarte a vos mismo. Si quienes dirigen la empresa están dispuestos a cambiarse ellos mismo funciona, sino no va a suceder. Parece muy simple, pero no lo es” sostuvo Meta.

“Los mas importante es 100% las decisiones que se tomen de arriba hacia abajo, y ahí es donde empieza el cambio”, aseguró el Ceo del Branco Industrial.

En esa línea, detalló que su empresa empezó a innovar en proyecto chicos y seguimos desarrollando ideas hasta que llegamos a lo que hicimos con Mercado Libre al crear Mercado Fondo, donde cualquiera con poca plata puede invertir online y totalmente digital”.

“Hoy hay casi un millón de clientes, que significó un crecimiento del 100% de la base, con las características que tuvo el mercado, sino el crecimiento hubiese sido mayor”.

“Creemos que el secreto de ello es que podemos estar cerca del cliente. Si bien parece fácil requiere de mucho esfuerzo, mucho involucramiento de los que están arriba para que todo el mundo que está implementando lo pueda hacer, eso requiere un trabajo en equipo muy fuerte. Esto hoy nos posiciona diferente”.

“En lo que fue nuestra transformación lo que entendimos es que si realmente no está la decisión de la empresa transpirar realmente la camiseta se torna un poco imposible”.

Por su parte, el presidente ejecutivo Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Godoy, contó que en su caso son una empresa pequeña del interior, en Entre Riós, que acaba de cumplir 60 años tras sobrevivir a las crisis económicas y sociales que sufrió el país en los últimos años. Pero que lejos de sentirse cerca del final del ciclo renovaron fuerzas para ir por 60 años más, pero para eso necesitaban reinventarse. Y el primer paso fue el lanzamiento de RUS Digital.

“Hoy ya no se discute que el único camino es ir a lo digital, pese a que no hay libros que te explican cómo hacerlo. Todos esto es impronta y creación como nunca”, indicó.

“Si algo tenemos nosotros para manejar, bancos y seguros, es millones de datos y estamos obligados a procesarlos adecuadamente para hacer de ello una riqueza”, detalló Godoy.

En esa línea, destacó que “la moneda más importante hoy es el dato, porque el dato es lo que nos va a permitir ser comerciantes, empresarios, vendedores de todas estas posibilidades que nos va a dar el mundo moderno”.

No obstante, remarcó que “los datos se van a ir multiplicando y que en consecuencia todo lo que se estrenó hasta ahora puede quedar viejo, para poder armar programas para soportar tanta información y hacer de eso una riqueza patrimonial”.

“No creo que sea posible el éxito digital que se viene si no hacemos primero un cambio cultural”, aseguró.

Según relató Godoy, desde RUS “nos transformamos culturalmente con el objetivo de que todos los que integraran la empresa se levantaran a la mañana sintiendo mucho compromiso con lo que hace. Pero para que eso fuese así hicimos cosas. En primer lugar certificamos calidad hace 11 años atrás, y recertificamos todos los años. El segundo paso fue horizontalizar la empresa, nosotros rompimos con las gerencias”.

Para el presidente ejecutivo Río Uruguay Seguros “hay que ser creadores de nuestro futuro, en esta dinámica del cambio permanente tenemos que lograr hacer ese cambio cultural desde nosotros mismos”.

“Y tercero, creamos una universidad corporativa, porque las universidades tradicionales no tienen formación para las empresas de seguro”, amplió.

Por último, el Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, admitió que él fue uno de los que se negaba a la transformación digital y que estaba profundamente equivocado. “Con el cambio cultural, hoy entiendo que cuando empezamos gestionar el primero paso fue la modernización, porque si no lo hacíamos no podíamos seguir operando”.

El segundo paso, continuó, “fue la reinserción internacional. Empezamos a ver que en cualquier foro de seguro en el resto del mundo los dos principales temas que siempre estaban eran la disrupción digital y el ciber riesgo, y eran temas que no estaban en agenda en la Argentina y hacia ahí iba el mundo y también nosotros”.

“El proceso de digital fue super profundo, cuando empezábamos decían que estábamos locos. Hoy tenemos más de 53 millones de expedientes digitales. Se pudo y se hizo. Se trata de hacer mientras se rompen barreras”, celebró. “Esa es la transformación digital”, aseguró.

En tanto, Juan Pazo detalló que “la superintendencia siempre corrió de atrás, siempre iba atrás de un mercado y llegaba tardísimo. Entonces empezamos con algunas decisiones que eran las pautas mínimas. Pero la disrupción digital nos genera otros desafíos como no ser una barrera en los proyectos tecnológicos”.