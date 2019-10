Documento del PJ: fuerte apuesta al mercado interno y a la reactivación del consumo

A veinte días de las elecciones generales el Partido Justicialista, integrante central del Frente de Todos, lanzó un documento, que lleva por título Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad, que presenta una foto de la actualidad en una veintena de áreas temáticas y medidas propuestas para un eventual gobierno de Alberto Fernández después del 10 de diciembre.

Un recorrido general por el documento deja expuesta la búsqueda de un rediseño del mapa de ganadores y perdedores en la economía, o lo que podría traducirse como una versión políticamente correcta del tironeo de la manta corta.

Es notoria la intención de atender la realidad de los sectores más vulnerables (AUH, programas sociales), población con ingresos fijos (trabajadores, jubilados y pensionados) y pymes, proponiendo medidas de atención o incentivo que, en primera instancia, tendrán costo fiscal, aunque no se especifica de cuánto.

No está claro de dónde saldrá ese dinero pero surgen pistas al observar el capítulo de Ingresos Públicos (ver pág 6). Si bien se propone como meta alcanzar al final del mandato una presión tributaria total de 32% del PBI, lo cierto es que varias medidas parecen más bien apuntar a profundizar el torniquete impositivo sobre los sectores que hoy demandan avanzar hacia una reforma impositiva, que alivie la carga sobre la producción y los sectores formalizados de la economía.

El documento está estructurado en 18 capítulos a lo largo de 118 páginas, que van desde salud, educación, y ciencia y tecnología, hasta políticas sociales y empleo, pasando por energía, producción agropecuaria e industrial, comercio exterior y sistema impositivo, entre otros. Coordinados por el exministro de Salud, Ginés González García, los Equipos de Unidad elaboraron propuestas para cada área.

Hay que aclarar, no obstante, que no hay un abordaje específico con medidas pensadas para encarrilar las inconsistencias macroeconómicas, que suelen complicar a cada paso la políticas micro. Cuestiones como inflación, tasas de interés y tipo de cambio, la tríada que en el país define gran parte de las decisiones económicas, atraviesan el documento en distintos pasajes pero no hay propuestas puntuales que hagan pensar en una baja consistente para aliviar a trabajadores y empresas argentinas.

Sí hay una manifiesta intención de "recuperar la demanda del mercado interno", atendiendo a dos razones centrales. Por un lado, el mercado interno representa el 70% de la demanda agregada, pero además, la estrategia de fortalecer las exportaciones parte de la base de un mercado interno dinámico.

Pensando en un mercado interno sólido para potenciar la veta exportadora, se destaca que "la mayor demanda local debería generar inversiones, y por ende mayor producción, y ser base de una plataforma exportadora". Y aclara que "incentivar el mercado interno no genera per se inflación".

Un punto crucial tiene que ver con los derechos de exportación, que se mantendrán por un tiempo, pero reformando el sistema -no se aclara en qué sentido- para que una mayoría de productores rurales paguen menos retenciones que hoy.

En cuanto al comercio exterior, una clave es volver a una política de administración del comercio, estableciendo controles sobre las importaciones para favorecer la sustitución por productos locales, que en la práctica, será un incentivo a la industria nacional.

Otro punto que anticipa tensiones entre empresarios y trabajadores se refiere a "poner en marcha paritarias libres, con aumentos por encima de la inflación, para recomponer lo más rápido posible el poder adquisitivo de los trabajadores". En la misma línea, se busca incrementar el poder de compra de jubilados y beneficiarios de la AUH, e implementación de la emergencia alimentaria y de salud como componentes "claves para dinamizar el consumo", reza el documento.

En cuanto a las tarifas, el documento propone desligar los valores pagados por los servicios públicos de la cotización del dólar. Concretamente, dice que hay que "pesificar y revisar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía, reinstalando el derecho a los servicios públicos".

La política de empleo es otro aspecto clave, a partir de relanzar la doble indemnización por despidos sin causa, así como la extensión y facilitación al acceso a los montos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Pero en paralelo, hay una iniciativa que apunta a elaborar un plan integral y transversal para el empleo joven.