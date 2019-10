“Tenemos un oficio todólogo, pero los hechos son sagrados”

En la 8va edición del Marketing & Communication Summit, organizada por El Cronista y la revista Apertura, el periodista Juan Pablo Varsky dialogó en exclusiva sobre la importancia de comunicar en un escenario como el actual, tanto a nivel político como económico y social.

Tras paneles sobre comunicación política, empresarial y de marketing, Varsky fue el encargado de dar cierre a la jornada llevada a cabo en la Sala Ceibo de La Rural, en una cumbre colmada de ejecutivos y representantes de empresas. El periodista habló sobre su desarrollo desde el mundo deportivo hacia otros temas de la realidad. “Me defino como un parlanchín… comunicador también podría ser”, bromeó sobre la amplitud de contenidos que maneja quien estudió comunicación y ciencia política.

En un repaso por su carrera profesional, Varsky recordó sus comienzos en la profesión, que ya lleva 30 años. “Había trabajado en McDonald’s, y en otros lugares, y me llamaron para VCC”, comentó el periodista quien agregó incluso que estuvo un tiempo sin cobrar en ese medio, donde comenzó como asistente de producción. Pronto pasó a Telefé y desde entonces fue evolucionando dentro de los medios de comunicación.

En el 1993, cuando todavía estaba en VCC, ya trabajaba en ESPN y en otros programas deportivos, se le presenta la posibilidad de ir a TN. “El salto al periodismo general fue bastante más tarde, al principio siempre fue periodismo deportivo”, comentó, aunque reconoció que siempre leyó mucho más de política que sobre deportes.

Dentro de ese nicho, Varsky pudo viajar por el mundo y cubrir distintos eventos, pero un día sintió que estaba aburrido de ese mundo: “Me empezó a agotar, me gustan las transmisiones pero el día a día del periodismo deportivo ya no”. Ahí fue cuando se le abrieron las puertas en las radios, en 2007, haciendo conducción en general para programas fuera del deporte. “Así empezó No somos nadie, porque yo venía del palo deportivo y en ese mundo yo no era nadie”, explicó.

Sin embargo, luego pasó también su amor por la “primera mañana” y comenzó a hacer programas por la tarde. “No me quería despertar más a las 4 de la mañana”, confesó el periodista. “Cuando estaba evaluando la decisión de irme de Metro la suerte jugó un rol fundamental y apareció la propuesta de CNN Radio por la tarde”, expresó, para luego sumar el programa Perspectivas desde Buenos Aires para CNN televisión. “Si me preguntás si volvería a la primera mañana hoy diría que no”, sentenció.

Como un profesional conectado con la tecnología y las redes sociales, Varsky admite que la revolución digital influyó en su actividad como periodista. “Descubrí Twitter de casualidad cuando escribía mis columnas de deporte en el diario La Nación y me pidieron que las suba ahí”, recordó quien ahora hace un uso asiduo de las redes para compartir sus contenidos. “Twitter para mí es un gran escrutinio sobre nuestro trabajo”, opinó sobre esta herramienta que genera feedback en tiempo real para los creadores de mensajes. “Tenemos un oficio todólogo, pero no podemos opinar de cualquier cosa, los hechos son sagrados”, consideró sobre el cuidado que hay que tener a la hora de comunicar algo como si fuera una verdad revelada.