Aníbal Fernández, sobre Kicillof: “Es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador”

Aníbal Fernández consideró este miércoles que Axel Kicillof va a gobernar la provincia "como lo hubiese hecho él” si hubiera triunfado en las elecciones de 2015, cuando compitió con María Eugenia Vidal.

“El petiso es bravísimo, es un investigador del Conicet, un tipo bien plantado que sabe tomar decisiones", afirmó el ex jefe de Gabinete en un entrevista con el periodista Edi Zunino. En esa línea, añadió: "Es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador y me encanta que sea así".

Fernández, vale recordar, fue candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria en el 2015 y perdió frente Vidal. Lo acompañó en la fórmula Martín Sabatella.

“La provincia necesita un gobernador que la enderece porque hace muchos años que está a los tumbos”, sostuvo el ex funcionario en relación a la posible llegada al poder de Kicillof.

Su rol en un nuevo gobierno peronista

Aníbal Fernández también habló sobre la candidatura de Alberto Fernández y dijo que está dispuesto a participar de un eventual gobierno peronista.

“Si me convocara Alberto, con todo gusto”, sostuvo. Y agregó: “En lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar. Pero no ando buscando trabajo”.

Y cerró: “A Alberto le dije que me tenga en cuenta para lo que quiera, pero que no le pido nada. Yo estoy. Voy en pijama adonde me llame”.