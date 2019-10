Ecuador: presidente vuelve a Quito donde crece marcha contra ajuste económico

Tras el toque de queda nocturno decretado por el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, miles de indígenas iniciaron este mediodía una marcha hacia el centro histórico de Quito, en protesta por medidas de ajuste económico en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde destaca la eliminiación del histórico subsidio a los combustibles.

Desde el lunes, manifestantes de todo el país se vienen concentrando en Quito, jornada en la que ante los disturbios que se generaron, el mandatario optó por trasladar el gobierno a Guayaquil, valiéndose del decreto de estado de excepción dictado el jueves último. Sin embargo, hoy emprendía el regreso a la capital ecuatoriana.

Según dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, "vamos a trasladarnos a Quito tanto el ministro de (Defensa, Oswaldo) Jarrín, como yo acompañando al presidente para supervisar, monitorear las cosas desde la ciudad de Quito, que es en donde creemos que hay un mayor riesgo de tener incidentes hoy día", señaló.

En la masiva marcha -que también rechaza el anuncio presidencial del envío de una reforma laboral al Parlamento- acompañada de una huelga nacional, los manifestantes indígenas nucleados en gran medida en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confluyen con representantes sindicales y otros movimientos sociales.

#ElParoNoPara La Marcha del Movimiento Indígena, avanza por la calle Pichincha, Imbabura y Guayaquil los 3 frentes esta paralizados, con fuerte apoyo multitudinario a pesar del gran contingente policial y militar. #LaLuchaVaPorqueVa. pic.twitter.com/AKgUgVT9uD — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 9, 2019

En todo caso, el presidente ratificó hoy que no derogará el decreto que liberó el subsidio a los combustibles, recalcó que no dimitirá "bajo ninguna circunstancia" -pese a las fuertes protestas- y tuiteó que "la paz no se negocia".

Este mensaje es para ti compatriota, que cuidas a tu familia, que quieres volver a clases, que sabes que esta lucha se gana trabajando, con valentía y el coraje para sentar un precedente por el futuro de los que amamos. ¡La paz no se negocia! #EcuadorPaísDePaz #ApoyoALaDemocracia pic.twitter.com/jegxlDN1Wa — Lenín Moreno (@Lenin) October 9, 2019



Desde Bélgica, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa urgió hoy a Moreno a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas y se ofreció a ser candidato pese a que cree que no le "dejarán" participar, indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.