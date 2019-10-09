El Cronista
Tecnología Miércoles 09 de Octubre de 2019
El "truco infalible" para tener mejor WiFi sin gastar $ 1 ni instalar cosas raras
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|MONEDAS
|Compra
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|DÓLAR B. NACIÓN
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|DÓLAR BLUE
|-0,4082
|60,5000
|61,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,0000
|-
|67,3418
|EURO
|0,4285
|63,5413
|63,6349
|REAL
|0,5645
|14,1776
|14,1996
|BITCOIN
|0,1264
|8.181,0900
|8.188,8800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|57,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
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|64,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,4118
|65,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|58,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|131,00
|131,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,50
|1,50
|DISC USD NY
|0,0000
|80,15
|80,15
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|30.257,2600
|BOVESPA
|0,5600
|99.981,4000
|DOW JONES
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|26.164,0400
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|2.893,0600
|NASDAQ
|0,0000
|7.823,7780
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,9506
|341,4409
|338,2259
|TRIGO CHICAGO
|-0,1000
|183,6267
|183,8104
|MAIZ CHICAGO
|0,3159
|156,2929
|155,8008
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|242,0000
|242,0000
|PETROLEO BRENT
|1,3908
|59,0500
|58,2400
|PETROLEO WTI
|1,4250
|53,3800
|52,6300
|ORO
|0,5744
|1.505,8000
|1.497,2000