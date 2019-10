El peronismo se muestra pragmático y reduce la brecha con el mercado

En días de campaña electoral, es difícil evaluar el valor real de las definiciones económicass candidatos, en particular de los pertenecientes al Frente de Todos. Pero hasta que no se resuelva la elección o haya otra información más fehaciente, lo que están haciendo los agentes económicos es seguir su recorrido, ver con quiénes se reúnen y tratar de tomar sus decisiones con las palabras que van pronunciando. En definitiva, lo que se trata de hacer en estas semanas es establecer una suerte de brecha o franja entre lo que los analistas creen que deberá hacer el próximo gobierno y lo que se muestra dispuesto a hacer hasta el momento.

Como reflejó El Cronista en estas horas, el riesgo país argentino consolidó una suave tendencia decreciente, como contrapartida de una suba de los bonos soberanos. Lo que sucede en estas horas es que el discurso de Alberto Fernández sobre una renegociación de deuda "a la uruguaya", con alargamiento de plazos y sin quita, está empezando a ser un factor incorporado al precio de los títulos. Hay inversores que creen que a los valores actuales hay alguna oportunidad de ganancia, ya que la caída que padecieron en agosto y septiembre fue muy fuerte.

La palabra del candidato presidencial tiene un peso obvio, pero no es la única. Sergio Massa estuvo recorriendo el espinel de Washington, y aseguró a sus interlocutores (funcionarios estadounidenses y de organismos multilaterales, analistas de think thanks y administradores de fondos de inversión) que si el10 de diciembre el peronismo vuelve al poder, lo hará en una versión prágmática y moderada. El tigrense sabe que el próximo gobierno no puede estar peleado con EE.UU. y por eso reiteró a los gestores que tienen activos argentinos, que habrá diálogo y que se buscará el consenso. Que se hable de suba de impuestos como Bienes Personales no es tan nocivo, para este grupo, como el hecho de que se revalide la necesidad de tener superávit primario. Lo reconocen como parte de esa brecha entre lo que se dice y lo que se puede hacer, y plantean que ya llegará el momento de hablar con más realismo y los números en la mano.

Un dirigente cercano a Alberto Fernández que no para de informarse sobre las relaciones internacionales, sostiene que el problema es la boca floja de muchos peronistas, que alimentan la desconfianza estadounidense con frases rimbombantes que luego son usadas en contra de la Argentina. Defensor del pragmatismo, cree que a la Casa Blanca hay que darle un mensaje claro sobre qué podrá hacer el futuro gobierno y qué no sobre Venezuela, Brasil y el terrorismo, la agenda de Trump para la región.

El escenario que se está moldeando en la previa a la elección presidencial todavía tiene que ser revalidado con lo que se diga el 28: ahí se sabrá si la brecha era delgada o no.