Alberto al PJ: "Van a hacer lo imposible por hacernos discutir"

A metros de la entrada de Matheu 130, detrás de una inusuales vallas de contención, medida de seguridad que no se tomó ni siquiera cuando Cristina Fernández de Kirchner volvió en mayo a la sede partidaria después de más de una década, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja despidió al invitado de honor, Alberto Fernández, que salió de la cochera en camioneta. El sanjuanino, sobreviviente de la intervención judicial que puso a Luis Barrionuevo durante parte del 2018, adelantó la futura elección clave que se viene, no las del 27 de octubre, a las que llegan confiados.

"Nuestro mandato vence en mayo del año que viene, después vamos a conversar con Alberto y con Cristina qué perfil de Justicialismo quieren. Nosotros somos soldados", se jactó el diputado y ex gobernador. Minutos antes, sobre el escenario que compartieron con el histórico mandatario Gildo Insfrán (Formosa), el aspirante del Frente de Todos les había reclamado un PJ con rol contralor de su gestión. "Les pido que nunca mas nos desunamos, que pongamos al partido en movimiento, no que duerma mientras yo gobierno. Quiero un partido que sea mi tábano y me haga corregir cada error que yo cometa".

Con un regreso a la sede al cumplirse 124 años del nacimiento de Juan Domingo Perón, que trazó la tradición del doble rol entre Casa Rosada y PJ, si Alberto Fernández resulta electo, anticipan en su comando de campaña, no buscará en 2020 la silla hoy de Gioja.

¡Bienvenido Alberto al PJ!



FUTURO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA pic.twitter.com/qr7A4eUBWr — José Luis Gioja (@joseluisgioja) October 8, 2019

En el primer piso, con asistencia perfecta, frente a gobernadores (de Alicia Kirchner a Juan Manzur), dirigentes, intendentes, sindicalistas, incluso el "Tula" y su bombo, Gioja presentó al candidato como "el próximo Presidente, parido en esta casa". Su última visita había sido junto a Cristina Kirchner, pocos días del anuncio que él encabezaría la boleta. Ante un micrófono, todos destacaron su paso al costado como el puntapié de la unidad. "Los peronistas tenemos el cuero duro, los ovarios grandes y las bolas grandes para aguantar", se jactó el sanjuanino. "Están (por el oficialismo) arrinconados pero están, hay que sacarlos con los votos", insistió.

El tema de la unidad fue el eje del monólogo albertista. Destacó al puntano Alberto Rodríguez Saá como pionero ("otros gobernadores tenían menos fe"). "Como los tiempos que vienen vas a ser difíciles, es muy importante seguir unidos", arrancó. Sin dar nombres, acusó: "Van a hacer lo imposible por hacernos discutir. Todos los días vienen con una pelea distinta, que cómo me llevo con Cristina, si los chicos de La Cámpora me aprietan...". Y cerró: "Son las lógicas que nos tratan de imponer, nos necesitan divididos".

A la salida, ante la prensa, no se olvidó del SisepuedeTour de su contrincante Mauricio Macri: "Está de caravana, ojalá vuelva a gobernar algún día".

A continuación, el resumen con el trabajo de los equipos técnicos del PJ coordinados por el ex minsitro de Salud, Ginés González García.