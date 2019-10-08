El Cronista
Tecnología Martes 08 de Octubre de 2019
Son argentinos, vieron el negocio en el "dólar amigo" y tienen la tarifa más barata del mercado
Cómo funciona.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|55,9000
|59,4000
|DÓLAR BLUE
|-0,4082
|60,5000
|61,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,0000
|-
|67,0732
|EURO
|-0,0950
|63,3461
|63,3573
|REAL
|0,6529
|14,1631
|14,1668
|BITCOIN
|-0,2443
|8.182,0400
|8.185,4800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|57,8750
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-4,4776
|64,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,4118
|65,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|58,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|126,00
|126,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,50
|1,50
|DISC USD NY
|-0,5629
|79,50
|79,95
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,3710
|30.940,8700
|BOVESPA
|0,2200
|100.572,7700
|DOW JONES
|-0,4800
|26.478,0200
|S&P 500 INDEX
|-0,7680
|2.938,7900
|NASDAQ
|-0,7700
|7.956,2940
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,9014
|339,3282
|336,2968
|TRIGO CHICAGO
|2,6060
|184,4534
|179,7686
|MAIZ CHICAGO
|2,3902
|155,9977
|152,3561
|SOJA ROSARIO
|0,6237
|242,0000
|240,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,6512
|57,9700
|58,3500
|PETROLEO WTI
|-0,6445
|52,4100
|52,7500
|ORO
|-0,0200
|1.497,4000
|1.497,7000