  1. EL CRONISTA
  2. TECNOLOGIA
  3. DEFAULT
Tecnología Martes  08 de Octubre de 2019

Son argentinos, vieron el negocio en el "dólar amigo" y tienen la tarifa más barata del mercado

Cómo funciona. 

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000055,900059,4000
DÓLAR BLUE-0,408260,500061,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,0000-67,0732
EURO-0,095063,346163,3573
REAL0,652914,163114,1668
BITCOIN-0,24438.182,04008.185,4800
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000057,8750
C.MONEY PRIV 1RA 1D-4,477664,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-4,411865,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000058,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000126,00126,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,501,50
DISC USD NY-0,562979,5079,95
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,371030.940,8700
BOVESPA0,2200100.572,7700
DOW JONES-0,480026.478,0200
S&P 500 INDEX-0,76802.938,7900
NASDAQ-0,77007.956,2940
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,9014339,3282336,2968
TRIGO CHICAGO2,6060184,4534179,7686
MAIZ CHICAGO2,3902155,9977152,3561
SOJA ROSARIO0,6237242,0000240,5000
PETROLEO BRENT-0,651257,970058,3500
PETROLEO WTI-0,644552,410052,7500
ORO-0,02001.497,40001.497,7000

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en Tecnología

Cómo conseguir hoy mismo los tres "mata iPhone" chinos que no se venden en el país

Los equipos se destacan por la potencia de sus procesadores y la calidad de sus cámaras. ¿Cómo se pueden traer a la Argentina? Cómo conseguir hoy mismo los tres "mata iPhone" chinos que no se venden en el país

Son argentinos y vieron el negocio en las "cuotas sin tarjeta": ya facturan $ 2 M

En un país donde el 50 por ciento de los ciudadanos no tiene una cuenta bancaria, un grupo de argentinos se propuso llevar las cuotas a quienes todavía no poseen una tarjeta de crédito. Quieren facturar $ 2 millones.   Son argentinos y vieron el negocio en las "cuotas sin tarjeta": ya facturan $ 2 M

Macri le besó los pies a la "Cenicienta Manuela" y estallaron las redes: qué pasó y qué dijo

Macri le besó los pies a la "Cenicienta Manuela" y estallaron las redes: qué pasó y qué dijo

La increíble foto del PRO que busca robarle 15 puntos a Alberto: qué es y qué cambia

La increíble foto del PRO que busca robarle 15 puntos a Alberto: qué es y qué cambia

Crearon un "Mercado Libre" del dólar y te prometen la tarifa más barata del país

Crearon un "Mercado Libre" del dólar y te prometen la tarifa más barata del país

El curioso video de Macri que se hizo viral: lo destrozaron en redes y se hizo meme

El curioso video de Macri que se hizo viral: lo destrozaron en redes y se hizo meme