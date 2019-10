Provincias van a la Justicia para que Nación frene pagos a cuenta de coparticipables

"No queda claro por qué publicaron esto, porque es exactamente lo que dejó en claro que no se podía hacer la resolución del Consejo", explicó un ministro provincial que hoy, cuando se reúnan con los fiscales provinciales, volverá a plantear que el Gobierno hizo oídos sordos a una resolución de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) de no utilizar recursos de impuestos no coparticipables a cuenta de otros que sí lo son, y que por ende, afecta la distribución de la recaudación.

El viernes pasado las 23 provincias más la Ciudad Autónoma reunidas en el CFI le advirtieron a la Nación que es ilegal tomar impuestos no coparticipables a cuenta de otros que sí lo son. Y ayer mismo, el Ejecutivo nacional publicó un decreto en donde se adelantó la baja de contribuciones patronales prevista para 2022 por la reforma impositiva. Se aplicará en su totalidad desde el 1° de agosto a pesar de que debía tomarse sólo de a 20% por año entre 2018 y esa fecha. El decreto fue firmado por el presidente Mauricio Macri , el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Dante Sica, de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Hacienda, Hernán Lacunza.

"Esto es justo lo que se estableció que no se podía hacer. Parece que no le prestan atención al CFI a pesar que es vinculante la resolución. Esto se tratará en la próxima reunión y abre la puerta a que las provincias puedan presentar demandas judiciales al respecto", explicó un ministro provincial que sigue de cerca el tema.

Parte de la discusión respecto de la judicialización que las provincias podrían llevar adelante se podría comenzar a definir hoy en las oficinas porteñas del CFI cuando, a partir de las 11, se reunirán los ministros de Hacienda de los distritos junto a los fiscales provinciales.

En defensa de la posición oficial, fuentes del Ejecutivo explicaron que, a pesar de los dichos de los ministros provinciales, el Ejecutivo tiene esta atribución con el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001. "Son atribuciones delegadas para ser utilizadas", señalaron.

En paralelo, hay 15 fiscales de estado provinciales que están a la espera de ver el camino que tomará la Corte Suprema de Justicia respecto al pedido de audiencia que hizo el Gobierno nacional para buscar una salida a las cautelares que frenó la quita de recursos coparticipables vía la rebaja del Impuesto al Valor Agregado y a Ganancias.