Alberto prometió "reperfilar el precio de la canasta básica"

La puesta en escena no pareció casual: Alberto Fernández rodeado de dirigentes, en el césped y un fondo arbolado, como si fuera la Quinta de Olivos. Faltó el atril. No era la residencia oficial sino la Facultad de Agronomía. El candidato presidencial más votado de las PASO continúa con una campaña menos territorial y más de futura gestión, pensando más allá del 27 de octubre: ayer lanzó su plan contra el hambre, adelantado la semana pasada.

Al final su germen no fue el 2003, con el proyecto "El hambre más urgente" de Néstor Kirchner ni el plan "Fome Zero" de Lula Da Silva. El propio ex jefe de Gabinete reveló que el tema surgió cuando Martín Caparrós lo fue a ver durante su paso por España con su libro "El hambre". "Me hizo la pregunta, y gracias a Dios que me la hizo: ¿Por qué la Argentina con todo el potencial de producción de alimentos que tiene no se pone de pie para terminar con el hambre?", relató el candidato.

No obstante, luego de apelar al modelo portugués e impuestos a la manera uruguaya (ver aparte), el albertista plan tiene un aire a su antecesor brasilero. Según el programa ideado por el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo (primer orador del acto), se crearía un Consejo Federal integrado por el Estado nacional, provinciales y municipales, junto a universidades, sindicatos, cámaras empresariales, la Iglesia, organizaciones sociales, entre otros.

Propone, primero, la regulación de precios de la canasta básica de Alimentos y la devolución del IVA para familias en situación de vulnerabilidad. También, con el micrófono y virtual traje de eventual ministro, Arroyo apuntó a la Ley de Góndolas, entre una batería de medidas.

"Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica. Eso es lo primero que había que reperfilar", opinó Alberto Fernández, en un discurso sin confrontar con el Gobierno pero haciendo alusión al término macrista de renegociación con el Fondo. "Esta propuesta no es de campaña, es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializar hoy", apuntó, enviando un mensaje al Congreso que puede ser el prólogo de lo que marcará su posible presidencia.

Y completó: "Está claro que si llego a ser electo me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre, pero si no fuera así, quiero que todos quedemos comprometidos a avanzar con esto", apuntó.

"¿Dónde está Juan? Estás escondido Juan", lo chicaneó el presidenciable a Grabois. Lejos de "esconderlo", por algunas de sus polémicas en campaña, el dirigente social fue destacado en su discurso. Su presencia no fue la única que podría marcar al futuro albertismo. Su amigo y dirigente porteño Eduardo Valdés llegó con Gustavo Béliz, que dejó el cargo en el kirchnerismo al mostrar el rostro de Antonio "Jaime" Stiuso para luego llamarse a silencio por años. Estuvo además un grupo de intendentes muy cercanos ya al postulante: Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín).