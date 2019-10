Los bancos desarmaron préstamos por u$s 2000 millones para atender el retiro de depósitos

Los préstamos en dólares disminuyeron u$s 1970 millones en septiembre, en lo que resultó una manifestación más de las consecuencias de la inestabilidad financiera que se desató tras las elecciones primarias. Ante los fuertes retiros de depósitos en moneda extranjera, los bancos eligieron no renovar lo que tenían prestado para poder hacer frente a los retiros de divisas que ven en sus ventanillas.

Según los datos publicados por el Banco Central (BCRA) en su informe monetario mensual, la disminución de los préstamos en moneda extranjera al sector privado entre el último día de agosto y el 30 de septiembre fue de 12,8% (u$s 1970 millones) y estuvo principalmente explicada por la caída en las líneas de documentos a sola firma.

A la vez, la autoridad monetaria argumentó que la baja en el descuento de documentos en dólares tuvo que ver con que "ciertas empresas optaron por refinanciar su deuda en moneda extranjera, tomando otro crédito en pesos". En ese sentido, el informe sostuvo que ese cambio de pasivos en dólares por deuda en pesos generó una baja en la tasa de los préstamos otorgados en moneda local.

"La elevada participación que tuvieron en los montos otorgados los préstamos destinados a refinanciar las deudas en dólares –con tasas de interés por debajo de financiaciones que se otorgan en el mismo segmento– explicó la caída de la tasa de interés promedio de los préstamos otorgados mediante documentos a sola firma en pesos que, al promediar 62,1%, descendió 7,9 puntos porcentuales respecto de agosto", apuntó el BCRA.

Otra de las explicaciones sobre la baja de los préstamos en dólares estuvo en que los bancos decidieron no renovar los préstamos en moneda extranjera a medida que fueron venciendo, de modo de tener liquidez disponible para afrontar los retiros de depósitos. "Las entidades financieras atendieron el retiro de depósitos en dólares principalmente con saldos en cuentas corrientes que mantenían en el BCRA y con el cobro de parte de los préstamos en moneda extranjera", señaló el reporte.

En su informe, el organismo reconoció que los depósitos en dólares del sector privado cayeron un 19,7% el mes pasado, o u$s 5220 millones, al pasar de u$s 26.600 a u$s 21.380 millones. "Tras alcanzar tasas de caída superiores al 3% diario durante los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre, el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios cercanos al 0,4% del stock hacia finales del mes bajo análisis", admitió el BCRA.

Varias entidades consultadas por este diario confirmaron que no renovaron créditos para mantenerse líquidos en moneda extranjera. "Los préstamos en dólares a empresas vienen cayendo en línea con la salida de los depósitos en moneda extranjera", confiaron en una entidad. "Estamos viendo caso por caso para decidir si renovamos o no la financiación en dólares. Vemos qué es lo mejor para el banco y para el cliente. Nuestra idea es tener liquidez", afirmaron en otro banco. Desde una tercera entidad, agregaron otro punto: "No se renovó casi ningún préstamo en septiembre porque no hubo demanda, ya que las empresas se están adaptando a las nuevas regulaciones".

Pese a la prudencia de las entidades, la liquidez bancaria en dólares -la artillería con la que cuentan los bancos para responder por los retiros de deósitos- cayó 4,2 puntos porcentuales en septiembre, al pasar 54,8% a 50,6% como porcentaje de los depósitos. Sin embargo, el BCRA destacó que "se mantuvo en niveles elevados" y mostró "una mayor proporción de efectivo que en meses previos".