Campbell le responde a Kicillof: "El gobierno de Vidal fue el más dialoguista de la historia"

El subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, le respondió al candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, al afirmar que el gobierno de María Eugenia Vidal "fue el más abierto y dialoguista de la historia de la provincia".

Campbell, postulante a diputado y uno de los armadores de la campaña de Vidal, respondió así a Kicillof quien había dicho en un acto en un club en Necochea que la gobernadora "discrimina" a los intendentes del Frente de Todos.

“El gobierno provincial siempre ha puesto el interés y el cuidado de los bonaerenses por sobre la política”, planteó.

Campbell sostuvo que “la gobernadora, y todo su gabinete, ha mantenido una relación cordial y de trabajo en conjunto con los 135 jefes comunales de la provincia" y añadió que "todos los intendentes, sin distinción de color político, han tenido pleno acceso a los miembros del gabinete provincial, y han recibido respuesta a los planteos o a los requerimientos que puedan haber tenido”.

“Nadie puede dudar que María Eugenia Vidal gobernó a la par de los bonaerenses y de los intendentes. Recorrió al menos 3 veces todos los municipios de la provincia, incluso yendo a lugares donde ningún otro gobernador había llegado”, agregó.

“Desde mi lugar como Subsecretario de Asuntos Municipales me ocupé personalmente de atender a todos los intendentes sin discriminar por color político y muchos de ellos lo han reconocido como algo que jamás había sucedido. Me sorprenden los dichos de Axel ya que en 4 años no hemos escuchado a ningún itendente manifestar que estaba siendo discriminado en el reparto de fondos u obras”, dijo.

“Si el candidato kirchnerista recorriera la provincia de verdad, podría notar la transformación que se llevó adelante en estos 3 años y medio en beneficio de los bonaerenses. La provincia de Buenos Aires ha crecido con obras concretas durante esta gestión, dejando atrás el abandono que sufrió cuando el partido que hoy él representa la gobernó durante 28 años consecutivos”, remarcó.

Sostuvo que "las palabras de Kicillof no hacen más que poner en evidencia su ignorancia con respecto a cómo encontramos la Provincia de Buenos Aires en 2015, en un estado de desidia total, desfinanciada completamente, arrasada por las mafias y el narcotráfico, con peligro de derrumbe en los hospitales y escuelas. En estos 3 años hemos dado todas las batallas que el kirchnerismo no dió en 12 años”.